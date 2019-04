Der Dax dürfte laut Analysten mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche starten. Bewegung könnten erneut die Zahlen von US-Banken bringen.

Die überraschend guten Zahlen der US-Banken JP Morgan und Wells Fargo haben zum Ende der vergangenen Handelswoche auch am deutschen Aktienmarkt für gute Laune unter den Anlegern gesorgt: Erstmals stieg der Dax am Freitag wieder über die Marke von 12.000 Punkten. Zum Handelsschluss verfehlte er sie knapp und ging 0,54 Prozent höher mit 11.999 Zählern aus dem Handel.

Zum Wochenstart dürfte die Frankfurter Benchmark erneut um die 12.000-Punkte-Marke pendeln: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex vorbörslich leicht im Plus.

Beschäftigen wird die Anleger am Montag unter anderem die Hauptversammlung des französischen Medienkonzerns Vivendi sowie die Zahlen weiterer US-Banken. Erst sie werden zeigen, ob die guten Zahlen von JP Morgan in der vergangenen Woche nur ein positiver Ausrutscher waren.

1 - Vorgabe aus den USA

Milliardengewinne der Großbank JP Morgan zum Start in die Bilanzsaison sowie die neue Strategie des Unterhaltungskonzerns Walt Disney haben der Wall Street am Freitag zu Gewinnen verholfen. So schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte in New York 1,03 Prozent höher bei 26.412 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,66 Prozent auf 2907 Zähler zu und lag damit erstmals seit Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...