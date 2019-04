Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 5,60 auf 4,70 Euro gesenkt. Der finnische Netzwerkausrüster sei eines der führenden Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnologie, doch die Aktie habe sich in den vergangenen sechs Monaten überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Im selben Zeitraum seien die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) um fast die Hälfte gesunken. Zudem lägen seine eigenen EPS-Prognosen noch niedriger./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FI0009000681

AXC0031 2019-04-15/07:10