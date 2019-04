TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Positive Signale von den chinesischen Handelsbilanzdaten für März, vor allem aber eine deutlich gestiegenen Kreditvergabe im Reich der Mitte, treiben die Aktienkurse in Ostasien am Montag auf breiter Front an.

Die bereits am Freitag, teils erst nach Handelsende an den Börsen in Ostasien, bekannt gewordenen Wirtschaftsdaten hatten bereits in Europa und den USA Konjunktursorgen zerstreut und für Kauflaune an den Börsen gesorgt. Dies vollziehen die Anleger in Ostasien nun nach. Außerdem waren die Quartalsergebnisse der großen US-Banken JP Morgan und Wells Fargo besser ausgefallen als gedacht, was positive Fantasie hinsichtlich der gerade anlaufenden Quartalsberichtssaison schürt.

Hinzu kommen neuerliche zuversichtlich stimmende Kommentare aus Kreisen der Verhandler im US-chinesischen Handelsstreit. Laut US-Finanzminister ist eine Abschlussrunde nahe und möglicherweise sind ihm zufolge auch keine direkten Treffen beider Seiten bis zu einer Einigung mehr nötig.

Kurs von Asiana Airlines hebt ab

In Schanghai geht es für den Schanghai-Composite um gut 1 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr, in Hongkong kommt der HSI vom Tageshoch zwar etwas zurück, liegt aber noch 0,6 Prozent im Plus.

Der japanische Nikkei-Index steigt um 1,4 Prozent auf 22.180 Zähler und ist damit bislang der Tagesgewinner. Rückenwind kommt in Tokio einmal mehr vom schwächelnden Yen, der Dollar kostete im Tageshoch schon über 112 Yen, verglichen mit Ständen um 111,75 zur gleichen Tageszeit am Freitag. Der Yen ist damit so billig wie zuletzt Ende des Vorjahres und stützt damit insbesondere die Stimmung für den japanischen Exportsektor.

Unter den Einzelwerten profitieren Asiana Airlines in Seoul stark von Medienberichten, wonach die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Muttergesellschaft Kumho Asiana erwägen soll, Aktien der Fluglinie zu verkaufen. Der Kurs hebt um fast 30 Prozent ab. Die Kumho-Aktie zieht ebenfalls kräftig an um über 12 Prozent.

