Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist "offen" dafür, 5G-Smartphonechips an Apple zu verkaufen. Huawei würde einen Verkauf seiner Mobilfunk-Chips der nächsten Generation an andere Smartphone-Hersteller in Betracht ziehen, sagte der Gründer und CEO der Huawei Technologies Co. Ltd., Ren Zhengfei, dem Fernsehsender CNBC. Für seinen Konzern wäre das möglicherweise ein großer Strategiewechsel. "Wir sind in dieser Hinsicht offen für Apple", sagte Ren in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview.

Apple hat bislang noch kein 5G-fähiges iPhone in seiner Produktpalette. Der US-Konzern führt zurzeit einen erbitterten Rechtsstreit mit dem Chiphersteller Qualcomm und hat zu Mobilfunkchip von Intel gewechselt. Aber Intels 5G-Chip kommt wohl später auf den Markt als gedacht. Das gefährde Apples Pläne, im kommenden Jahr ein 5G-iPhone auf den Markt zu bringen, warnte ein UBS-Analyst in der vergangenen Woche. Und es könnte Apple dazu veranlassen, nach einem anderen Chiplieferanten zu suchen.

Es ist unklar, ob ein möglicher Deal zwischen Huawei und Apple auf Widerstand der US-Regierung stoßen würde, die Huaweis Netzwerkausrüstung als Risiko für die Nationale Sicherheit einstuft und versucht hat, deren Absatz einzuschränken.

Aber auch abgesehen von Apple könnte Huaweis Bereitschaft, seine 5G-Chips erstmals auch an andere Smartphone-Hersteller zu verkaufen, eine große Auswirkung auf Qualcomm und Intel haben und einen großen neuen Wettbewerber für die amerikanischen Chip-Giganten schaffen.

In dem CNBC-Interview nannte Ren Apple ein "großartiges Unternehmen" und lobte seinen Mitgründer Steve Jobs.

"Jobs war nicht großartig, weil er Apple gegründet hat, sondern weil er eine Ära geschaffen hat, die Ära des mobilen Internets", sagte Ren den Sender. "Zu sagen, dass er großartig war, ist eine Untertreibung. Ich denke, er war super-großartig."

April 15, 2019 00:50 ET (04:50 GMT)

