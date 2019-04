Das ist die letzte Meldung vom Freitag aus Berlin und der Macher des Ganzen ist Staatssekretär Jörg Kukies. Es geht um die Gründung einer großen Bank als angeblich wichtigste Bank in Deutschland aber ohne Rücksichtnahme auf die Aktionäre. Was herauskommt ist deshalb eine sehr komplexe Frage, die sich an Zahlen orientiert, die schwer nachzuvollziehen sind. Herr Kukies denkt in den Kategorien der SPD. Dennoch: Es wird deshalb eine interessante Wette, weil im Falle Cobank mindestens ein Aufpreis von 20 bis 25 % geboten werden muss und aus dieser Richtung heraus dann eine objektive Bewertung der größeren Bank (also Deutsche Bank) resultiert. Bankencalls sind deshalb mit wenig Aufwand die beste Spekulation auf diese Kombination.



