Medienmitteilung

Burkhalter Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2018 wie erwartet ab

Wie angekündigt und erwartet hat die Burkhalter Gruppe das Geschäftsjahr 2018 mit einer EBIT-Marge von gut 6% (Vorjahr 7.0%) abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.90 pro Aktie (Vorjahr CHF 5.00). Derzeit geht das Management davon aus, für das Geschäftsjahr 2019 bei einer gehaltenen EBIT-Marge von 6 % einen Gewinn pro Aktie in ähnlicher Höhe wie 2018 erwirtschaften zu können.

Zürich, 15. April 2019

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 widerspiegeln das anhaltend schwierige Marktumfeld: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 3.92 (Vorjahr CHF 5.02, -21.9%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 30.7 Mio. (Vorjahr CHF 37.9 Mio., -18.8%), das Konzernergebnis CHF 23.5 Mio. (Vorjahr CHF 30.1 Mio., -22.0%). Der Umsatz ist leicht rückläufig und liegt bei CHF 501.6 Mio. (Vorjahr CHF 514.7 Mio., -2.6%). Zwar hat sich die Marksituation (Vollauslastung der Baubranche bei gleichzeitigem Preisdruck) seit der Publikation der Halbjahreszahlen 2018 kaum verändert. Da sich das Unternehmen aber auf qualitativ hochstehende Aufträge konzentriert und in der Lage ist, Gewerke auch sehr kurzfristig auszuführen, liegt die Rendite auch 2018 klar über dem Branchendurchschnitt.



Weitere Akquisitionen getätigt

Am 2. Juli 2018 wurde die Fliri & Conrad Electro SA mit Sitz in Santa Maria im Münstertal (GR) erworben und am 5. November 2018 die Elektro Niklaus AG in Bischofszell (TG). Beide Unternehmen bieten klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an. Seit dem Börsengang im Juni 2008 ist die Burkhalter Gruppe um 21 Unternehmen gewachsen und hat massiv an Flächendeckung gewonnen. An der Strategie, durch den gezielten Kauf anderer Schweizer Elektrotechnik-Unternehmen zu wachsen, wird auch in Zukunft festgehalten.



Beantragung einer Dividende

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Gruppe beantragt der Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.90 (Vorjahr CHF 5.00) pro Aktie.



Ausblick zuversichtlich

Die Burkhalter Gruppe wird sich auch 2019 auf qualitativ hochstehende Aufträge konzentrieren und ist zuversichtlich, für das Geschäftsjahr 2019 bei einer gehaltenen EBIT-Marge von 6% einen Gewinn pro Aktie in ähnlicher Höhe wie 2018 erwirtschaften zu können.



Danke

Das Management der Burkhalter Gruppe bedankt sich bei den rund 3000 Mitarbeitenden, die sich auch in dieser schwierigen Marktsituation engagiert für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.



Geschäftsbericht 2018

Der Geschäftsbericht 2018 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden Publikationen «Finanzielle Berichterstattung 2018» und «Porträt 2018», kann heruntergeladen werden unter:

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen (https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen)

Bilanz-Medienkonferenz Montag, 15. April 2019 von 9:00-11:00 Uhr ConventionPoint der SIX Swiss Exchange, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch (https://www.burkhalter.ch)

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit über 40 Gruppengesellschaften an fast 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2018 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 30.7 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 23.5 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 501.6 Mio. und beschäftigte 2973 Mitarbeitende (FTE, davon 640 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin in der Schweiz konzentrieren wir uns auf Elektrotechnik am Bauwerk und realisieren in hoher Qualität und präziser Ausführung das volle Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.