BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 26,20 (23,50) EUR - 'HOLD' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 70 (80) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT PFEIFFER VACUUM AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 131 (127) EURLAMPE SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 109 (110) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 24 (23,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK STARTET SIEMENS GAMESA MIT 'BUY' - ZIEL 16,80 EURDEUTSCHE BANK STARTET VESTAS MIT 'HOLD' - ZIEL 640 DKK GOLDMAN SENKT ASML AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 192 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 800 (700) EUR - 'OVERWEIGHT Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...