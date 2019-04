Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach einem Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers von 700 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung habe den Fokus auf Wachstum durch Technologie-Differenzierung bestätigt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenüber der Konkurrenz dürfte Adyen Marktanteile gewinnen und sich Margenvorteile erarbeiten./ajx/ag CMD confirmed growth through tech differentiation. Raise target price to ?800. Adyen's CMD confirmed that the focus remains on growth through technology differentiation and local acquiring in key global markets. We believe that while Adyen has numerous competitors, none are true technology or scale peers; this should enable Adyen to gain share and margin advantage. We raise our TP to ?800, maintaining our OW rating. Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 05:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 05:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012969182