Da sich die Weltwirtschaft abschwächt und es Anzeichen gibt, dass sie Unterstützung braucht, zeigen Ökonomen mit dem Finger auf Deutschland und einige andere Länder, die in der Lage wären, Impulse zu setzen, es aber nicht tun. Welche Anreizmaßnahmen politische Entscheidungsträger zur Unterstützung ihrer nachlassenden Volkswirtschaften ergreifen können war ein zentrales Thema bei der IWF-Tagung. In seinem Jahresbericht über die globale Finanzpolitik hat der IWF Deutschland, Korea und Australien als Länder genannt, in denen fiskalische Impulse sinnvoll sein könnten. Anfang dieses Monats hatte der IWF auch die Schweiz aufgefordert, die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wandte sich gegen die Kritik und verwies auf höhere öffentliche Investitionen, Steuersenkungen und größere Hilfen für einkommensschwache Familien. Deutschland habe schon längst "geliefert", sagte Scholz.

Der Präsident des BDI, Dieter Kempf, hat der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis ausgestellt und stellt besonders das Festhalten der großen Koalition an der Schwarzen Null infrage. Konkret kritisierte Kempf den Mangel an Investitionen und das Festhalten an der Schuldenbremse.

Die CSU macht sich angesichts der lahmenden Wirtschaftsentwicklung für ein Konjunkturprogramm und eine vollständige Abschaffung des Solis stark. Ihr Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Funke Mediengruppe, staatliche Investitionen zweistelliger Milliardenhöhe seien nötig. "Das Wirtschaftswachstum verliert gerade an Dynamik. Es kann gut sein, dass wir uns in Kürze über ein Konjunkturpaket unterhalten müssen", wird Dobrindt zitiert.

07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München)

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q

Airbus 1,65 EUR Covestro 2,40 EUR Nestle 2,45 CHF

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 5,3 zuvor: 3,7

11:00 SL/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 im geplanten aber offenen Volumen von je 100 Mio EUR

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.053,50 0,24 S&P-500-Future 2.912,00 -0,02 Nikkei-225 22.182,32 1,43 Schanghai-Composite 3.224,08 1,11 +/- Ticks Bund -Future 164,57% -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.999,93 0,54 DAX-Future 12.040,00 0,71 XDAX 12.014,17 0,71 MDAX 25.461,69 0,84 TecDAX 2.760,69 0,69 EuroStoxx50 3.447,83 0,36 Stoxx50 3.156,36 -0,04 Dow-Jones 26.412,30 1,03 S&P-500-Index 2.907,41 0,66 Nasdaq-Comp. 7.984,16 0,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,60% -95

Ausblick: Mit einem festeren Start rechnen Händler an den Aktienbörsen. Der DAX sollte sich dabei nach oben von der 12.000er-Marke absetzen. Erste Indikationen von IG sehen ihn um 12.020 Punkte starten. Kurstreiber dürfte die anhaltende Risikobereitschaft an den Börsen bleiben dank Fortschritten bei den Handelsgesprächen der USA mit China. In Asien setzt sich die gute Stimmung der Wall Street fort, wo am Freitag unter anderem gute Geschäftszahlen getrieben hatten. Der Markt blickt daher mit Spannung auf die Geschäftsausweise von Citigroup und Goldman Sachs am Mittag. In Europa herrscht dagegen Datenstille, unter den großen Unternehmen legt nur Medienriese Vivendi erste Quartalsumsätze vor.

Rückblick: Leidtragende der positiven Anlegerstimmung sind wie üblich die Anleihemärkte, die ihren Kursrutsch vom Freitag weiter fortsetzen. Die Zinskurve versteilert sich damit erneut und beweist dem Markt, wie irrational die im Frühjahr noch thematisierten Rezessionssorgen waren.

Etwas fester - Starke März-Daten zur Neukreditvergabe in China und überzeugende Quartalszahlen der US-Bank JP Morgan haben den Börsen Auftrieb gegeben. Bankenwerte waren mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 1,9 Prozent zweitstärkster Sektor nach den exportabhängigen Autowerten, die von Konjunkturhoffnungen getragen 2 Prozent zulegten. Daimler gewannen 2,2 Prozent, BMW 2,4 Prozent und VW 1,5 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutsche Hersteller. Zahlreiche Gewinnwarnungen aus dem Sektor in der jüngsten Vergangenheit haben stark auf die Stimmung gedrückt. Das Börsendebüt von Stadler Rail in der Schweiz, das größte in Europa seit Jahresbeginn, gestaltete sich positiv. Die Aktie schloss 10,9 Prozent über Ausgabepreis.

Etwas fester - Covestro stiegen am Tag der Hauptversammlung um 2,9 Prozent. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte dort die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage. Software AG verloren nach Vorlage von Erstquartalszahlen 1,1 Prozent. Bryan Garnier sah Licht und Schatten. Das erste Quartal sei zwar besser als erwartet verlaufen, schlechter als angenommen sei aber die Lage in den Geschäftszweigen Digital Business Platform (DBP) sowie Cloud & Internet der Dinge (IoT). Für die Drägerwerk-Aktie ging es nach vorläufigen Zahlen um 5,2 Prozent nach oben. Carl Zeiss Meditec gewannen nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick 6,6 Prozent. Nach Medienberichten, in denen Aixtron wieder einmal als möglicher Übernahmekandidat genannt wurde, ging es für das Papier um 6,6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Privatanleger am Freitagabend nach Börsenschluss vergeblich nach handelbaren Nachrichten gesucht. "Es gab keine", so der Marktteilnehmer. Folglich habe sich auch keine Aktie auffällig gezeigt.

Fester - Stützend wirkten gute chinesische Konjunkturdaten und die Erleichterung über die ersten wichtigen Geschäftsberichte. Denn JP Morgan und Wells Fargo überzeugten im Großen und Ganzen mit ihren Geschäftszahlen. Aber auch Walt Disney trug zur guten Stimmung bei. Ein deutlich gestiegenes Kreditvolumen in China im März wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die Konjunktur in China wieder Fahrt aufnimmt. Die Geschäftszahlen von JPM kamen gut an, die Aktie legte um 4,7 Prozent zu. Auch Wells Fargo hatte auf den ersten Blick gut abgeschnitten. Allerdings hatte die Bank eine enttäuschende Prognose für die Nettozinseinnahmen geliefert, die Aktie drehte 2,6 Prozent ins Minus. PNC Financial zogen um 3,1 Prozent an, das Finanzunternehmen lieferte gute Erstquartalszahlen. Der Branchensektor gewann 1,9 Prozent. Mit Abstand stärkster Wert im Dow war jedoch die Aktie von Walt Disney mit plus 11,5 Prozent und einem Rekordhoch, nachdem der Konzern seine neue Strategie und seinen Streamingdienst Disney+ vorgestellt hatte. Netflix verloren dagegen mit dem neuen Konkurrenten am Markt 4,5 Prozent. Chevron kaufte Anadarko Petroleum für 33 Milliarden Dollar. Chevron gaben daraufhin um 4,9 Prozent nach, Anadarko haussierten um 32 Prozent. Mosaic fielen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen hatte die vorübergehende Stilllegung seiner Phosphatbergwerke in Brasilien bekanntgegeben. Ein rasantes Börsendebüt feierten die ADS von Jumia. Der Kurs stieg über 75 Prozent über Ausgabepreis.

Fallende Kurse trieben die Zehnjahresrendite um 6,3 Basispunkte auf 2,56 Prozent nach oben. Insbesondere die guten Daten aus China hätten die Rentennotierungen belastet, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.40 Uhr EUR/USD 1,1309 +0,1% 1,1302 1,1308 EUR/JPY 126,60 +0,0% 126,56 126,62 EUR/CHF 1,1331 +0,0% 1,1329 1,1326 EUR/GBR 0,8637 -0,1% 0,8645 0,8635 USD/JPY 111,94 -0,0% 111,98 111,98 GBP/USD 1,3093 +0,2% 1,3073 1,3096 Bitcoin BTC/USD 5.184,76 1,59 5.103,39 5.071,13

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger war der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,4 Prozent und sank auf das tiefste Niveau seit Ende März. Vereinzelt wurde im Handel auch auf das schwache Verbrauchervertrauen verwiesen. Der Euro erobert die Marke von 1,13 Dollar temporär zurück und notierte am Abend bei 1,1298 Dollar.

Am Montag neigt der US-Dollar im asiatisch geprägten Handel weiter zur Schwäche. Die gestiegene Risikofreude lasse Anleger in ertragreichere Vermögenswerte umschichten, heißt es.

Auch das britische Pfund legt zu. "Das britische Unterhaus verharrt in einer paradoxen Situation. Man will keinen Austritt ohne Abkommen, tut aber nicht genug, um eine weiche Austrittsalternative zu finden", urteilt Marktanalyst Alfonso Esparza von OANDA. Ein harter Brexit sei aber weiterhin am Markt nicht eingepreist, heißt es im Handel.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,57 63,89 -0,5% -0,32 +36,7% Brent/ICE 71,39 71,55 -0,2% -0,16 +30,0%

