DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Da sich die Weltwirtschaft abschwächt und es Anzeichen gibt, dass sie Unterstützung braucht, zeigen Ökonomen mit dem Finger auf Deutschland und einige andere Länder, die in der Lage wären, Impulse zu setzen, es aber nicht tun. Welche Anreizmaßnahmen politische Entscheidungsträger zur Unterstützung ihrer nachlassenden Volkswirtschaften ergreifen können war ein zentrales Thema bei der IWF-Tagung. In seinem Jahresbericht über die globale Finanzpolitik hat der IWF Deutschland, Korea und Australien als Länder genannt, in denen fiskalische Impulse sinnvoll sein könnten. Anfang dieses Monats hatte der IWF auch die Schweiz aufgefordert, die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wandte sich gegen die Kritik und verwies auf höhere öffentliche Investitionen, Steuersenkungen und größere Hilfen für einkommensschwache Familien. Deutschland habe schon längst "geliefert", sagte Scholz.

Der Präsident des BDI, Dieter Kempf, hat der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis ausgestellt und stellt besonders das Festhalten der großen Koalition an der Schwarzen Null infrage. Konkret kritisierte Kempf den Mangel an Investitionen und das Festhalten an der Schuldenbremse.

Die CSU macht sich angesichts der lahmenden Wirtschaftsentwicklung für ein Konjunkturprogramm und eine vollständige Abschaffung des Solis stark. Ihr Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Funke Mediengruppe, staatliche Investitionen zweistelliger Milliardenhöhe seien nötig. "Das Wirtschaftswachstum verliert gerade an Dynamik. Es kann gut sein, dass wir uns in Kürze über ein Konjunkturpaket unterhalten müssen", wird Dobrindt zitiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Bauer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München)

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Airbus 1,65 EUR Covestro 2,40 EUR Nestle 2,45 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 5,3 zuvor: 3,7

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SL/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 im geplanten aber offenen Volumen von je 100 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.053,50 0,24 S&P-500-Future 2.912,00 -0,02 Nikkei-225 22.182,32 1,43 Schanghai-Composite 3.224,08 1,11 +/- Ticks Bund -Future 164,57% -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.999,93 0,54 DAX-Future 12.040,00 0,71 XDAX 12.014,17 0,71 MDAX 25.461,69 0,84 TecDAX 2.760,69 0,69 EuroStoxx50 3.447,83 0,36 Stoxx50 3.156,36 -0,04 Dow-Jones 26.412,30 1,03 S&P-500-Index 2.907,41 0,66 Nasdaq-Comp. 7.984,16 0,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,60% -95

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem festeren Start rechnen Händler an den Aktienbörsen. Der DAX sollte sich dabei nach oben von der 12.000er-Marke absetzen. Erste Indikationen von IG sehen ihn um 12.020 Punkte starten. Kurstreiber dürfte die anhaltende Risikobereitschaft an den Börsen bleiben dank Fortschritten bei den Handelsgesprächen der USA mit China. In Asien setzt sich die gute Stimmung der Wall Street fort, wo am Freitag unter anderem gute Geschäftszahlen getrieben hatten. Der Markt blickt daher mit Spannung auf die Geschäftsausweise von Citigroup und Goldman Sachs am Mittag. In Europa herrscht dagegen Datenstille, unter den großen Unternehmen legt nur Medienriese Vivendi erste Quartalsumsätze vor.

Rückblick: Leidtragende der positiven Anlegerstimmung sind wie üblich die Anleihemärkte, die ihren Kursrutsch vom Freitag weiter fortsetzen. Die Zinskurve versteilert sich damit erneut und beweist dem Markt, wie irrational die im Frühjahr noch thematisierten Rezessionssorgen waren.

Etwas fester - Starke März-Daten zur Neukreditvergabe in China und überzeugende Quartalszahlen der US-Bank JP Morgan haben den Börsen Auftrieb gegeben. Bankenwerte waren mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 1,9 Prozent zweitstärkster Sektor nach den exportabhängigen Autowerten, die von Konjunkturhoffnungen getragen 2 Prozent zulegten. Daimler gewannen 2,2 Prozent, BMW 2,4 Prozent und VW 1,5 Prozent. Eine Verbesserung der chinesischen Wirtschaft wäre eine positive Nachricht für die deutsche Hersteller. Zahlreiche Gewinnwarnungen aus dem Sektor in der jüngsten Vergangenheit haben stark auf die Stimmung gedrückt. Das Börsendebüt von Stadler Rail in der Schweiz, das größte in Europa seit Jahresbeginn, gestaltete sich positiv. Die Aktie schloss 10,9 Prozent über Ausgabepreis.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Covestro stiegen am Tag der Hauptversammlung um 2,9 Prozent. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte dort die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage. Software AG verloren nach Vorlage von Erstquartalszahlen 1,1 Prozent. Bryan Garnier sah Licht und Schatten. Das erste Quartal sei zwar besser als erwartet verlaufen, schlechter als angenommen sei aber die Lage in den Geschäftszweigen Digital Business Platform (DBP) sowie Cloud & Internet der Dinge (IoT). Für die Drägerwerk-Aktie ging es nach vorläufigen Zahlen um 5,2 Prozent nach oben. Carl Zeiss Meditec gewannen nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick 6,6 Prozent. Nach Medienberichten, in denen Aixtron wieder einmal als möglicher Übernahmekandidat genannt wurde, ging es für das Papier um 6,6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Privatanleger am Freitagabend nach Börsenschluss vergeblich nach handelbaren Nachrichten gesucht. "Es gab keine", so der Marktteilnehmer. Folglich habe sich auch keine Aktie auffällig gezeigt.

USA / WALL STREET

Fester - Stützend wirkten gute chinesische Konjunkturdaten und die Erleichterung über die ersten wichtigen Geschäftsberichte. Denn JP Morgan und Wells Fargo überzeugten im Großen und Ganzen mit ihren Geschäftszahlen. Aber auch Walt Disney trug zur guten Stimmung bei. Ein deutlich gestiegenes Kreditvolumen in China im März wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die Konjunktur in China wieder Fahrt aufnimmt. Die Geschäftszahlen von JPM kamen gut an, die Aktie legte um 4,7 Prozent zu. Auch Wells Fargo hatte auf den ersten Blick gut abgeschnitten. Allerdings hatte die Bank eine enttäuschende Prognose für die Nettozinseinnahmen geliefert, die Aktie drehte 2,6 Prozent ins Minus. PNC Financial zogen um 3,1 Prozent an, das Finanzunternehmen lieferte gute Erstquartalszahlen. Der Branchensektor gewann 1,9 Prozent. Mit Abstand stärkster Wert im Dow war jedoch die Aktie von Walt Disney mit plus 11,5 Prozent und einem Rekordhoch, nachdem der Konzern seine neue Strategie und seinen Streamingdienst Disney+ vorgestellt hatte. Netflix verloren dagegen mit dem neuen Konkurrenten am Markt 4,5 Prozent. Chevron kaufte Anadarko Petroleum für 33 Milliarden Dollar. Chevron gaben daraufhin um 4,9 Prozent nach, Anadarko haussierten um 32 Prozent. Mosaic fielen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen hatte die vorübergehende Stilllegung seiner Phosphatbergwerke in Brasilien bekanntgegeben. Ein rasantes Börsendebüt feierten die ADS von Jumia. Der Kurs stieg über 75 Prozent über Ausgabepreis.

Fallende Kurse trieben die Zehnjahresrendite um 6,3 Basispunkte auf 2,56 Prozent nach oben. Insbesondere die guten Daten aus China hätten die Rentennotierungen belastet, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.40 Uhr EUR/USD 1,1309 +0,1% 1,1302 1,1308 EUR/JPY 126,60 +0,0% 126,56 126,62 EUR/CHF 1,1331 +0,0% 1,1329 1,1326 EUR/GBR 0,8637 -0,1% 0,8645 0,8635 USD/JPY 111,94 -0,0% 111,98 111,98 GBP/USD 1,3093 +0,2% 1,3073 1,3096 Bitcoin BTC/USD 5.184,76 1,59 5.103,39 5.071,13

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger war der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,4 Prozent und sank auf das tiefste Niveau seit Ende März. Vereinzelt wurde im Handel auch auf das schwache Verbrauchervertrauen verwiesen. Der Euro erobert die Marke von 1,13 Dollar temporär zurück und notierte am Abend bei 1,1298 Dollar.

Am Montag neigt der US-Dollar im asiatisch geprägten Handel weiter zur Schwäche. Die gestiegene Risikofreude lasse Anleger in ertragreichere Vermögenswerte umschichten, heißt es.

Auch das britische Pfund legt zu. "Das britische Unterhaus verharrt in einer paradoxen Situation. Man will keinen Austritt ohne Abkommen, tut aber nicht genug, um eine weiche Austrittsalternative zu finden", urteilt Marktanalyst Alfonso Esparza von OANDA. Ein harter Brexit sei aber weiterhin am Markt nicht eingepreist, heißt es im Handel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,57 63,89 -0,5% -0,32 +36,7% Brent/ICE 71,39 71,55 -0,2% -0,16 +30,0%

Der schwächere Dollar stützte die Ölpreise. Diese profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Auch die angekündigte Übernahme von Anadarko durch Chevron stimme die Akteure am Ölmarkt optimistisch, hieß es. Zudem befeuert der bewaffnete Konflikt in Libyen die Preise. WTI steigt um 0,5 Prozent auf 63,89 Dollar. Brent verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 71,55 Dollar. US-Öl legte auf Wochensicht 1,3 Prozent zu, Brent um 1,7 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,15 1.290,54 -0,1% -1,39 +0,5% Silber (Spot) 14,96 14,98 -0,1% -0,02 -3,5% Platin (Spot) 887,99 895,14 -0,8% -7,15 +11,5% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,2% -0,00 +11,6%

Mit Gold wurde ein weiterer sicherer Hafen gemieden, wenngleich der schwächere Dollar den Preis für das Edelmetall etwas stützte und größere Verluste verhinderte. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.291 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

WAHL FINNLAND

Mit hauchdünner Mehrheit haben Finnlands oppositionelle Sozialdemokraten die Parlamentswahl gewonnen. Die vom früheren Gewerkschaftschef Antti Rinne geführte Partei errang 40 Abgeordnetensitze - nur einen mehr als die rechtspopulistische Partei Die Finnen. Der Vorsprung betrug lediglich 0,2 Prozentpunkte. Damit können die Sozialdemokraten erstmals seit 16 Jahren wieder den Regierungschef stellen. Großer Wahlverlierer war die Zentrumspartei von Regierungschef Juha Sipilä.

IWF

hat dazu aufgerufen, die Handelkonflikte zu lösen und Risiken angesichts einer schwächeren Weltwirtschaft abzubauen. "Freier, fairer und für beide Seiten vorteilhafter Waren- und Dienstleistungshandel sind wichtige Motoren für Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen. Zu diesem Zweck erkennen wir an, dass die Handelsstreitigkeiten gelöst werden müssen", sagte Lesetja Kganyago, Chef des IWF-Lenkungsausschusses und Gouverneur der südafrikanischen Notenbank. Das IWF-Gremium erklärte, dass das globale Wachstum zwar anhalte, aber schwächer sei als bei der Sitzung des Ausschusses im Oktober erwartet.

KLIMASCHUTZ

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in diesem Jahr grundsätzliche Weichenstellungen über das weitere Vorgehen beim Klimaschutz vornehmen. Die Regierung werde "bis zum Jahresende Entscheidungen treffen, ob wir sektorweise CO2 einsparen oder wir die Bepreisung von CO2 insgesamt noch stärker in den Fokus rücken", sagte Merkel. Sie bekräftigte das Klimaziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 zu verringern.

Finanzminister aus allen Teilen der Welt haben sich am Rande der IWF-Frühjahrstagung verständigt, den Kampf gegen den Klimawandel auf ihrer Ebene zu verstärken und besser zu koordinieren. In einer "Koalition der Finanzminister zum Klimaschutz" wollen sie sich nach Angaben des Bundesfinanzministeriums "insbesondere über ihre Erfahrungen mit finanzpolitischen und makroökonomischen Schritten gegen den Klimawandel enger austauschen und ein gemeinsames Verständnis für Strategien und Verfahren für den Klimaschutz entwickeln".

HANDELSSTREIT USA - CHINA

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu einem erfolgreichen Ende kommen werden. Die Gespräche bewegten sich "auf die letzte Runde abschließender Themen" zu, sagte Mnuchin.

HANDELSSTREIT USA - EU

Die EU bereitet eine Liste für Zölle auf US-Produkte im Wert von 12 Milliarden Dollar vor. Sie reagiert damit auf den Streit über staatliche Subventionen für Airbus und Boeing. Zuvor hatte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärt, dass die USA Zölle auf 11,2 Milliarden Dollar an Einfuhren aus der EU erheben wollten.

Der Europawahl-Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber, hat sich für einen neuen Anlauf eines Handelsabkommens zwischen der EU und den USA ausgesprochen.

KRISE VENEZUELA

Die USA haben Sanktionen gegen vier Schifffahrtsunternehmen verhängt, die Öl von Venezuela nach Kuba transportiert haben. Mit den Finanzsanktionen werde der Druck auf das "illegitime Regime des früheren Präsidenten Nicolás Maduro" weiter erhöht, erklärte das US-Finanzministerium.

BREXIT

Die britische Regierung will ihre Verhandlungen mit der oppositionellen Labour-Partei über einen Brexit-Kompromiss in den kommenden Tagen fortsetzen. Es seien mehrere Treffen zu Themen wie Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte und die künftige sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der EU geplant, sagte Vize-Premierminister David Lidington.

STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND

Mit einem Bündel kleinerer Maßnahmen will Bundesfinanzminister Olaf Scholz laut einem Medienbericht die Steuerzahler um insgesamt 800 Millionen Euro jährlich entlasten. Das Magazin Spiegel beruft sich in seiner aktuellen Ausgabe auf Pläne von Scholz für ein neues Jahressteuergesetz. Die Neuregelungen sollen ab 2020 wirksam werden.

Die G20 hat bei einer Tagung in Washington nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das besonders von Deutschland propagierte Vorhaben einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen breit unterstützt. "Wir haben uns bei dem G20-Treffen über die Fragen der Entwicklung der Weltwirtschaft unterhalten, aber vor allem ein Thema hat immer wieder eine ganz zentrale Rolle gespielt, nämlich wie wir verhindern können, dass insbesondere große Unternehmen es so einrichten, dass sie nirgendwo Steuern zahlen", sagte Scholz.

HANDELSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die USA dazu aufgerufen, mit Hochdruck auf eine Beilegung des Handelsstreits mit der EU hinzuarbeiten und so politische Unsicherheiten für das derzeitige Konjunkturklima zu verringern. Scholz räumte ein, dass die jüngsten Handelsstreitigkeiten der EU und der USA "die Robustheit der Handelspartnerschaft auf die Probe" stellten.

BEZAHLSYSTEME DEUTSCHLAND

Die Bundesbank fordert mit Nachdruck eine europäische Alternative zu den amerikanischen Bezahlangeboten für den Einkauf per Smartphone und im Internet. "Es kann uns als Bundesbank nicht gleichgültig sein, wenn große Technologiekonzerne wie Apple, Google, Paypal und Amazon mehr und mehr die Kundenbeziehung übernehmen und den Banken lediglich noch die Rolle des Zahlungsabwicklers im Hintergrund bleibt", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz der WamS.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Nur ein Jamaika-Bündnis könnte sich einer Umfrage zufolge derzeit auf eine komfortable Mehrheit stützen. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid verliert die Union im Vergleich zur Vorwoche zwar einen Punkt und kommt auf 30 Prozent. Auch die Grünen verlieren einen Punkt und kommen nun auf 17 Prozent. Doch gemeinsam mit der FDP, die in dieser Woche einen Punkt gutmachen kann und 9 Prozent der Wähler erreicht, kommt das mögliche Bündnis auf 56 Prozent. Die SPD verharrt bei 17 Prozent.

Führende Unionspolitiker dringen auf massive Investitionen und Entlastungen zur Stabilisierung der Konjunktur. "Investitionen in Innovation und Infrastruktur müssen mit Hochdruck umgesetzt und der Abbau des Soli muss endlich angegangen werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

GRENZPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Kontrollen an der Grenze zu Österreich um weitere sechs Monate bis November verlängern.

BONITÄT DEUTSCHLAND

S&P bestätigte wie erwartet die Bestnote für die deutsche Bonität mit "AAA" bei stabilem Ausblick.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Bei der 5G-Frequenzauktion in Mainz tut sich nach fast vier Wochen nur noch wenig. Am Freitag nach der 191. Runde summierten sich die Gebote für die insgesamt 41 angebotenen Frequenzblöcke auf 5,295 Milliarden Euro.

MEDIENSEKTOR DEUTSCHLAND

Der US-Finanzinvestor KKR will in Deutschland ein Filmproduktionsunternehmen aufbauen, das "die Nummer Eins für Inhalte in Deutschland und später in Europa" wird. Dies sagt Philipp Freise, der bei KKR das europäische Investmentteam für Medien, Technologie und Telekommunikation leitet, der WamS.

DAIMLER

Das Kraftfahrtbundesamt hat einem Zeitungsbericht zufolge eine bisher unbekannte "Schummelsoftware" bei Daimler entdeckt. Die Behörde habe ein formelles Anhörungsverfahren gegen den Autobauer wegen Verdachts auf eine weitere "unzulässige Abschaltvorrichtung" eingeleitet, berichtete BamS. Betroffen sind demnach 60.000 Fahrzeuge des Modells GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden. Eine Daimler-Sprecherin bestätigte das Anhörungsverfahren. Das KBA hat bereits in mehreren Fällen amtliche Rückrufe gegen Daimler ausgesprochen. Zwar führt Daimler die Rückrufe durch, hat aber Widerspruch gegen sämtliche Bescheide eingelegt.

DEUTSCHE BANK/COMMERZBANK

Das Bundesfinanzministerium wehrt sich gegen den Anschein, Deutsche Bank und Commerzbank in eine Fusion zu zwingen. "Ein starker Bankensektor ist in unserem volkswirtschaftlichen Interesse. Dafür setzen wir uns ein. Das bedeutet nicht, dass wir Fusionen treiben", sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies der FAS.

VONOVIA

