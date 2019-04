Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, NYSE: FRC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar je Aktie an die Anteilseigner aus. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 5,6 Prozent oder 1 US-Cent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 0,76 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Kursniveau von 101,80 US-Dollar (Stand: 12. April 2019) 0,75 Prozent. Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...