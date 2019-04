Die Deutsche Bank hat Siemens Gamesa mit "Buy" und einem Kursziel von 16,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Ausblick für die Windkraftbranche auf 2019/2020 sei stark, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Gamesa ist sein bevorzugter Wert./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0143416115

AXC0048 2019-04-15/08:16