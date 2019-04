Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu einem erfolgreichen Ende kommen werden. Die Gespräche bewegten sich "auf die letzte Runde abschließender Themen" zu, sagte Mnuchin bei der IWF-Frühjahrstagung. Mnuchin erklärte weiter, dass er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in der kommenden Woche Telefonate mit ihren chinesischen Kollegen führen würden, um an einer Reihe von Problemen zu arbeiten. Die USA und China hätten vereinbart, dass ihre Vereinbarung "eine echte Durchsetzung auf beiden Seiten haben wird, einschließlich eines detaillierten Durchsetzungsbüros auf beiden Seiten mit erheblichen Ressourcen". Im Rahmen der Vereinbarung gehe Washington auch bestimmte bilaterale Verpflichtungen ein, sagte Mnuchin, ohne Einzelheiten zu diesen Verpflichtungen zu nennen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:35 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 5,3 zuvor: 3,7

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.912,00 -0,02% Nikkei-225 22.183,56 +1,43% Hang-Seng-Index 30.076,91 +0,56% Kospi 2.243,22 +0,44% Shanghai-Composite 3.223,85 +1,10% S&P/ASX 200 6.250,20 -0,02%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Positive Signale von den chinesischen Handelsbilanzdaten für März, vor allem aber eine deutlich gestiegenen Kreditvergabe im Reich der Mitte, treiben die Aktienkurse auf breiter Front an. Die bereits am Freitag, teils erst nach Handelsende an den Börsen in Ostasien, bekannt gewordenen Wirtschaftsdaten hatten bereits in Europa und den USA Konjunktursorgen zerstreut und für Kauflaune an den Börsen gesorgt. Dies vollziehen die Anleger in Ostasien nun nach. Hinzu kommen neuerliche zuversichtlich stimmende Kommentare aus Kreisen der Verhandler im US-chinesischen Handelsstreit. Asiana Airlines profitieren in Seoul stark von Medienberichten, wonach die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Muttergesellschaft Kumho Asiana erwägen soll, Aktien der Fluglinie zu verkaufen. Der Kurs hebt um fast 30 Prozent ab. Marktexperten zufolge treiben Spekulationen auf einen Übernahmedeal, denn diverse heimische Konglomerate wollten bei der zweitgrößten Fluglinie des Landes einen Fuß in die Tür bekommen. Die Aktie von Kumho Industrial, dem Mehrheitsaktionäre bei Kumho Asiana, zieht ebenfalls kräftig an um über 12 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Empfehlungsportals Yelp stieg bis 17.50 Uhr Ortszeit um 1,1 Prozent auf 35,94 Dollar. Nachbörslich war bekannt geworden, dass mit Alan Ramsay der Chief Accounting Officer das Unternehmen verlässt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.412,30 1,03 269,25 13,22 S&P-500 2.907,41 0,66 19,09 15,98 Nasdaq-Comp. 7.984,16 0,46 36,81 20,33 Nasdaq-100 7.628,15 0,44 33,26 20,51 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 796 Mio 695 Mio Gewinner 1.864 1.591 Verlierer 1.059 1.336 unverändert 105 114

Fester - Stützend wirkten ermutigende chinesische Konjunkturdaten und Erleichterung über die ersten wichtigen Geschäftsberichte. Denn JP Morgan und Wells Fargo überzeugten im Großen und Ganzen mit ihren Geschäftszahlen. JP Morgan legten um 4,7 Prozent zu. Auch Wells Fargo schnitt auf den ersten Blick gut ab, allerdings enttäuschte der Ausblick für die Nettozinseinnahmen. Die Aktie drehte 2,6 Prozent ins Minus. PNC Financial zogen um 3,1 Prozent an nach guten Erstquartalszahlen. Mit Abstand stärkster Wert im Dow waren Walt Disney mit plus 11,5 Prozent und einem Rekordhoch, nachdem der Konzern seine neue Strategie und seinen Streamingdienst Disney+ vorgestellt hatte. Netflix verloren dagegen mit dem neuen Konkurrenten am Markt 4,5 Prozent. Chevron gaben um 4,9 Prozent nach und Anadarko schossen um fast ein Drittel nach oben mit der Nachricht, dass Chevron für 33 Milliarden Dollar Anadarko übernehmen will.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,40 5,0 2,35 119,5 5 Jahre 2,38 7,5 2,31 45,8 10 Jahre 2,56 6,3 2,50 11,5

Staatsanleihen wurden stark verkauft. Fallende Kurse trieben die Zehnjahresrendite um 6,3 Basispunkte auf 2,56 Prozent nach oben. Insbesondere die guten Daten aus China hätten dafür gesorgt, dass die Anleger wieder mutiger geworden seien und die sichereren Festverzinslichen links liegen gelassen hätten, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1307 +0,0% 1,1302 1,1287 -1,4% EUR/JPY 126,52 -0,0% 126,56 126,26 +0,6% EUR/GBP 0,8637 -0,1% 0,8645 0,8644 -4,0% GBP/USD 1,3090 +0,1% 1,3073 1,3058 +2,7% USD/JPY 111,90 -0,1% 111,98 111,86 +2,0% USD/CNY 6,7083 +0,1% 6,7044 6,7180 -2,5% USD/CNH 6,7101 +0,1% 6,7051 6,7254 -2,3% USD/HKD 7,8399 -0,0% 7,8434 7,8427 +0,1% AUD/USD 0,7168 -0,1% 0,7177 0,7125 +1,7% NZD/USD 0,6772 +0,1% 0,6765 0,6730 +0,9% Bitcoin BTC/USD 5.166,26 +1,2% 5.103,39 5.027,76 +38,9%

Mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger und der deswegen sinkenden US-Renditen war der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verlor 0,4 Prozent und sank auf das tiefste Niveau seit Ende März. Vereinzelt wurde im Handel auch auf das unter der ERwartung gebliebene Verbrauchervertrauen der Uni Michigan verwiesen. Der Euro eroberte die Marke von 1,13 Dollar temporär zurück und notierte am späten Freitag bei 1,1298 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,58 63,89 -0,5% -0,31 +36,7% Brent/ICE 71,33 71,55 -0,3% -0,22 +29,9%

Der schwächere Dollar stützte die Ölpreise. Sie profitierten zusätzlich von der Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Auch die angekündigte Übernahme von Anadarko durch Chevron habe zur Kauflaune beigetragen, hieß es. Zudem heizte der bewaffnete Konflikt in Libyen die Preisspekulation an. WTI steigt um 0,5 Prozent auf 63,89 Dollar. Brent verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 71,55 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,39 1.290,54 -0,2% -2,15 +0,5% Silber (Spot) 14,94 14,98 -0,2% -0,04 -3,6% Platin (Spot) 889,33 895,14 -0,6% -5,81 +11,7% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,2% -0,01 +11,7%

Mit Gold wurde neben den Rentenpapieren ein weiterer sicherer Hafen gemieden, wenngleich der schwächere Dollar den Preis für das Edelmetall etwas stützte und größere Verluste verhinderte. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.291 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesische Handelsbilanz für März weist einen Überschuss von 540 Millionen Dollar auf, während Ökonomen im Vorfeld auf ein Defizit von 180 Millionen getippt hatten.

USA/NORDKOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu einem dritten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump bereit. Er werde noch bis zum Ende des Jahres auf eine "mutige Entscheidung" der US-Regierung warten, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Washington müsse für ein weiteres Treffen aber die "richtige Einstellung" haben, sagte Kim. Trump hatte ein drittes Gipfeltreffen mit Kim ebenfalls nicht ausgeschlossen.

ALLIANCE DATA / PUBLICIS GROUPE

Der französische Werbekonzern Publicis Groupe nähert sich nach Angaben von Insidern einem Deal, um das Marketing-Dienstleistungsgeschäft von Alliance Data Systems für rund 4,5 Milliarden Dollar zu kaufen. Allerdings könne der Deal in letzter Minute immer noch scheitern, so informierte Personen.

APPLE/HUAWEI

Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist "offen" dafür, 5G-Smartphonechips an Apple zu verkaufen. Apple hat bislang noch kein 5G-fähiges iPhone in seiner Produktpalette. Der US-Konzern führt zurzeit einen erbitterten Rechtsstreit mit dem Chiphersteller Qualcomm und hat zu Mobilfunkchips von Intel gewechselt. Aber Intels 5G-Chip kommt wohl später auf den Markt als gedacht. Das gefährdet Apples Pläne, im kommenden Jahr ein 5G-iPhone auf den Markt zu bringen.

BOEING

Die US-Luftwaffe hat Boeing einen Vertrag zur Modifikation, Modernisierung und Erprobung von Waffensystemen an B-1- und B-52-Bombern erteilt. Der Vertrag hat ein Volumen von 14,3 Milliarden Dollar.

GENERAL ELECTRIC

hat sich zur Zahlung einer Zivilstrafe von 1,5 Milliarden US-Dollar bereit erklärt, um Vorwürfe gegen ein ehemaliges Tochterunternehmen beizulegen. GE hatte den Hypothekenkreditgeber WMC Mortgage 2004 gekauft und die Aktiva 2007 wieder verkauft.

KKR

Der US-Finanzinvestor KKR will in Deutschland ein Filmproduktionsunternehmen aufbauen, das "die Nummer Eins für Inhalte in Deutschland und später in Europa" wird. KKR hat gemeinsam mit dem Medienmanager Fred Kogel in den vergangenen Monaten vier namhafte Medienunternehmen aufgekauft.

