Die Privatbank Berenberg hat Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Ihr Besuch der jüngsten Baumaschinen- und Bergbaumaschinenmesse Bauma habe ihre Einschätzung bestätigt, dass die Nachfrage auf den Märkten der Branche 2019 hoch bleiben sollte, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Motorenbauer Deutz dürfte solide Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Dazu sei die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-15/08:29

ISIN: DE0006305006