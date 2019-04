Der US-amerikanische Standort des Stanzformenherstellers Marbach in Charlotte entwickelt sich laut Unternehmensangaben sehr positiv. Nach dem Produktionsstart im Jahr 2012 hat Marbach America sich zu einem stabilen Umsatzträger innerhalb der weltweit agierenden Marbach-Gruppe entwickelt.Um seine Kunden noch besser bedienen zu können, hat Marbach America nun in eine Laseranlage der neuesten Generation investiert. Im März 2019 wurde eine Laseranlage des Typs MLAS Compact-2 installiert. Fernando Pires, COO bei Marbach America, erklärt: "Wir sind sehr froh, nun einen MLAS Compact-2 in unserer Fertigung ...

