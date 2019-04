Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zu Beginn der verkürzten Börsenwoche eine stabilie Tendenz ab. Der Dax +0,07% dürfte nach guten Vorgaben der Börsen in Übersee am Montag über der Marke von 12.000 Punkten starten. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex lässt ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 12.008 Punkte erwarten.Erst am Freitag hatte der Dax bei 12.031 Punkten ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...