Die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater könnte den Unterschied zwischen dem Erreichen seiner Ziele oder dem Scheitern ausmachen. Dennoch zeigen neue Daten, dass die Amerikaner in beunruhigend hohem Maße im Dunkeln tappen, wenn es darum geht, wie diese Fachleute arbeiten. Erschreckende 48 % glauben fälschlicherweise, dass alle Finanzberater gesetzlich verpflichtet sind, im besten Interesse der Kunden zu handeln, so der Financial Trust Report 2019 von Personal Capital. Ganze 20 % haben keine Ahnung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...