Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten in der abgelaufenen Handelswoche nicht an die starken Gewinne der Vorwoche anknüpfen, so die Experten von Union Investment. Gemessen am MSCI World-Index hätten die internationalen Börsen insgesamt 0,1 Prozent abgegeben. Die Stimmung der Anleger sei insbesondere von schlechten Nachrichten aus den USA getrübt worden. ...

