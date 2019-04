München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Letzte Woche habe der umsatzstärkste Hersteller der Luxusgüterindustrie LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. sein Ergebnis für das abgelaufene Quartal vorgestellt. Die Erwartungen an das Ergebnis des Konzerns, welcher aus den Traditionsmarken Louis Vuitton, Moët et Chandon und Hennessy hervorgegangen sei, seien, wie aus mehreren Mitteilungen von Reuters hervorgehe, nicht besonders hoch gewesen. Doch ein bisher "lebhaftes Umfeld" in diesem Jahr habe dazu beigetragen, dass die organischen Verkäufe der LVMH in den ersten drei Monaten des Jahres die Markterwartungen übertroffen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...