Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche fokussierte sich der Handel am europäischen Staatsanleihemarkt in erster Linie auf die Peripherieländer, so die Experten von Union Investment.Der jüngste geld- und zinspolitische Schwenk der großen Notenbanken FED und EZB wieder in Richtung Expansion habe den mit Risiko behafteten Anleiheklassen Auftrieb gegeben. Hiervon hätten auch die Staatsanleihemärkte der Südländer profitieren können. Dort sei es in den letzten Handelstagen zu merklichen Renditerückgängen gekommen, die sich bei den zehnjährigen Fälligkeiten im Bereich von zehn Basispunkten bewegt hätten. Noch deutlicher sei der Rückgang in Griechenland gewesen. Die Zehnjahresrendite sei dort um 22 Basispunkte auf 3,3 Prozent gefallen. Die EU-Finanzminister hätten Ende letzter Woche - im Gegenzug für die versprochene Fortsetzung des griechischen Reformkurses - weitere Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro bewilligt. ...

