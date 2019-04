++ Reihe an positiven Signalen sorgen am Montag in Asien für höhere Risikobereitschaft ++ S&P 500 wieder über 2.900 Punkte, Allzeithoch in Reichweite ++ EURUSD überwindet heute Morgen 1,13er-Marke ++ DE30: Verhalten am 12.000 Punkte-Bereich entscheidend ++Die Finanzmärkte hatten bisher einen guten Start in die neue Handelswoche und die Gründe für ein allgemein positives Stimmungsbild sind vielfältig und kommen aus allen drei großen Regionen der Welt: Die Exporte aus China konnten sich nach einem Einbruch in den ersten zwei Monaten des Jahres (Wert aufgrund des Neujahrsfests zusammengelegt) im März mit einem Anstieg von 14,2% im Jahresvergleich auf ein 5-Monatshoch erholen. In der Eurozone gingen sowohl die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen ...

