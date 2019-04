Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG und Markus Horntrich, der langjährige Chefredakteur von DER AKTIONÄR, haben sich getrennt. Wie der Verlag mitteilte, erfolgte dieser Schritt in gegenseitigem Einvernehmen.



"Ich danke Markus Horntrich für seinen langjährigen Einsatz und für alles, was wir gemeinsam erreicht haben und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute", so Herausgeber Bernd Förtsch.



Über DER AKTIONÄR



DER AKTIONÄR ist das Wochenmagazin für Börse und private Finanzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 1996 unterstützt DER AKTIONÄR Anleger bei der Frage: "Was tun mit meinem Geld?" Jede Woche erklärt und analysiert die Redaktion Aktien, Fonds, Anleihen, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine, Rohstoffe und Edelmetalle, gibt konkrete Handlungsempfehlungen für Einsteiger und selbst entscheidende Privatanleger.



Zudem beleuchtet die Redaktion Anlagestrategien bekannter Börsenprofis und entwickelt eigene Handelsstrategien für systematisch erfolgreiche Investments. Erfolgreiche Musterdepots ergänzen das redaktionelle Angebot. Im Vordergrund steht immer der Nutzwert für die Leser. Eine umfassende Nachverfolgung der Empfehlungen im wöchentlichen Magazin und börsentäglich auf der Internetseite www.deraktionaer.de sind daher selbstverständlich. Das profunde Basisangebot im Magazin wird durch neue Medien wie E-Paper, mobile Apps, Videos und den Internetauftritt optimal ergänzt.



Über die Börsenmedien AG:



Die Börsenmedien AG zählt zu den führenden Medienhäusern für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum. Das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz im fränkischen Kulmbach vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach, darunter Deutschlands großes Börsenmagazin DER AKTIONÄR sowie DER AKTIONÄR TV, das Bewegtbildportal für Anleger. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat die Gesellschaft immer wieder für Innovationen im Markt gesorgt.



Dabei stand und steht seit jeher ein Ziel im Vordergrund: Privatanlegern fundierte und geldwerte Informationen zur Verfügung zu stellen, jederzeit und über alle Medienkanäle hinweg. Ob in gedruckter Form, über digitale Medien oder im TV. Das ist die Mission der Unternehmensgruppe, die neben dem Hauptsitz in Kulmbach einen weiteren Standort in Frankfurt am Main unterhält.



OTS: Börsenmedien AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60313 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60313.rss2



Pressekontakt: Kontakt Presse Quadriga Communication GmbH Kent Gaertner gaertner@quadriga-communication.de 030-30308089-13