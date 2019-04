Die Erweiterung der Kapazitäten für transparente Polyamide der Marke Trogamid CX in Marl sei ein weiterer Schritt entlang des langfristigen Wachstumspfades, die das Unternehmen im Bereich der Hochleistungskunststoffe verfolgt, sagt Dr. Ralf Düssel, Leiter des Geschäftsgebiets High Performance Polymers von Evonik, Essen. "Damit stärken wir nicht nur unsere Marktposition als zuverlässiger Partner und Lösungsanbieter für Spezialanwendungen, sondern schaffen gleichzeitig einen wichtigen Handlungsspielraum, um neue innovative Produkte zu entwickeln." Die Produktionserweiterung fürTrogamid CX erfolgt zum einen durch gezielte Debottlenecking-, zum anderen durch Optimierungsmaßnahmen des Produktionsmanagements. Die Planung für das Vorhaben sei abgeschlossen und die Umsetzung bereits gestartet, teilte der Essener Konzern weiter mit. "Wir verzeichnen eine anhaltend starke Nachfrage insbesondere aus dem Konsumgüterbereich nach speziellen Materiallösungen, die höchste Transparenz, Qualität und Designfreiheit mit besten Verarbeitungseigenschaften vereinbaren", sagt Dr. Iordanis Savvopoulos, Leiter der Produktlinie Granules & Compounds bei Evonik. "Die zusätzlichen Produktionskapazitäten werden uns ermöglichen, das Wachstum unserer Kunden nachhaltig unterstützen zu können." Das transparente Polyamid hat sich laut Evonik seit Jahren in der Sport-, Freizeit- und Automobilindustrie, der Kosmetikbranche, der Medizintechnik sowie in der Optik bewährt. Als Linsenmaterial etwa für Sport- und Skibrillen bietet Trogamid CX glasklare Sicht, hohen UV-Schutz sowie hohe mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen, die etwa in Hautcremes oder Haarlacks enthalten sind. Im Automobilbereich wird der Kunststoff als dekorativer und kratzfester Interieur-Werkstoff angewendet. Erst vor kurzem hat Evonik eine neue Polyamid-Formmasse für optische Anwendungen mit dem Markennamen Trogamid myCX high flow entwickelt, die laut Firmenangaben für kristallklare Transparenz, exzellenten Tragekomfort und lange Haltbarkeit bei verbesserten Verarbeitungsfähigkeiten sorgt.

