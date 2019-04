FRANKFURT (Dow Jones)--Auch wenn Europas Börsen wenig verändert in den Handel am Montag gestartet sind, so bleibt die Stimmung doch gut. Marktteilnehmer verweisen auf die Fortschritte bei den Handelsgesprächen der USA mit China. In Asien geht es mit den Kursen nach oben nach positiven Konjunkturdaten aus China und starken Geschäftszahlen von JP Morgan. Der Markt blickt mit Spannung auf die Geschäftsausweise von Citigroup und Goldman Sachs am Mittag.

Der DAX verliert 3 auf 11.997 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 3.450. Bankenwerte führen die Gewinnerliste in Europa mit Aufschlägen von 1,3 Prozent deutlich an. Der Sektor profitiert nicht nur von der Hoffnung, dass die starken JP Morgan-Zahlen Signalwirkung für die Branche haben könnten, sondern auch von der anhaltenden Versteilerung der Zinskurve. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen zieht weiter an und liegt nun bei 7 Basispunkten.

Medienriese Vivendi hat erste Quartalsumsätze vorgelegt. Die Erlöse lagen bei 3,46 Milliarden Euro und damit über der Marktschätzung von 3,36 Milliarden. Sehr stark hat sich das organische Wachstum bei der Tochter UMG entwickelt. Vivendi gewinnen 1 Prozent.

Publicis kauft Epsilon

Im Blick stehen Publicis. Das organische Umsatzentwicklung fiel mit einem Rückgang von 1,6 Prozent schwach aus. Allerdings hatten Analysten bereits im Vorfeld vor einem schwach Quartal gewarnt. Daneben hat der französische Werberiese die Übernahme des Datenanalyseanbieters Epsilon für rund 4,5 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Im Vorfeld waren auch höhere Kaufpreise genannt worden, dieser Umstand könnte die Aktie stützen. Publicis gewinnen 4,3 Prozent, für WPP geht 1,5 Prozent nach oben.

Daimler geben gegen den Trend 0,9 Prozent nach. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat laut "Bild am Sonntag" eine bisher unbekannte Schummelsoftware bei Daimler entdeckt. Betroffen sind demnach 60.000 Fahrzeuge vom Modell GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden.

Als insgesamt gut werden die Jahreszahlen 2018 von Bauer im Handel in einer ersten Einschätzung bewertet. Vor allem der Margenanstieg des Baumaschinenherstellers werde positiv aufgenommen, heißt es. Während die Umsatzerlöse leicht zurückgingen, wurde das EBIT um 11,7 Prozent gesteigert. Auch der Auftragsbestand legte weiter zu. Daher äußerte sich Bauer auch in der Jahresprognose 2019 optimistisch und kündigte ein Nachsteuerergebnis deutlich über Vorjahr an. Bauer gewinnen 0,5 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.449,99 0,06 2,16 14,95 Stoxx-50 3.150,69 -0,18 -5,67 14,15 DAX 11.998,24 -0,01 -1,69 13,63 MDAX 25.553,79 0,36 92,10 18,37 TecDAX 2.771,54 0,39 10,85 13,12 SDAX 11.537,59 0,39 44,70 21,33 FTSE 7.426,57 -0,14 -10,49 10,54 CAC 5.505,08 0,04 2,38 16,37 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,06 0,01 -0,18 US-Zehnjahresrendite 2,56 -0,01 -0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:59 Uhr Fr, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1307 +0,05% 1,1307 1,1308 -1,4% EUR/JPY 126,66 +0,08% 126,54 126,62 +0,7% EUR/CHF 1,1332 +0,03% 1,1327 1,1326 +0,7% EUR/GBP 0,8639 -0,08% 0,8637 0,8635 -4,0% USD/JPY 111,91 -0,06% 111,94 111,98 +2,1% GBP/USD 1,3089 +0,12% 1,3094 1,3096 +2,6% Bitcoin BTC/USD 5.170,89 +1,32% 5.162,75 5.071,13 +39,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,53 63,89 -0,6% -0,36 +36,6% Brent/ICE 71,50 71,55 -0,1% -0,05 +30,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,04 1.290,54 -0,2% -2,50 +0,4% Silber (Spot) 14,94 14,98 -0,3% -0,04 -3,6% Platin (Spot) 886,60 895,14 -1,0% -8,54 +11,3% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,3% -0,01 +11,3% ===

