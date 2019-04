CeoTronics AG: CeoTronics gewinnt Ausschreibung der Hessischen Polizei im Wert von ca. TEUR 580 // Auftragsbestand steigt auf ca. EUR 22,7 Mio. DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: CeoTronics gewinnt Ausschreibung der Hessischen Polizei im Wert von ca. TEUR 580 // Auftragsbestand steigt auf ca. EUR 22,7 Mio. 15.04.2019 / 10:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CeoTronics gewinnt Ausschreibung der Hessischen Polizei im Wert von ca. TEUR 580 // Auftragsbestand steigt auf ca. EUR 22,7 Mio. Die CeoTronics AG erhielt nach ausführlichen Tests - auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz - den Auftrag, die Hessischen Spezialeinheiten mit den neu entwickelten multifunktionalen Funkgeräte-Bedientasten "CT-MultiPTT 3C" sowie verschiedenen Headsets mit der CT-ComLink(R)-Technologie auszustatten. Dieser Auftrag wird voraussichtlich im Sommer 2019 abgewickelt werden. Aktuell beläuft sich der Auftragsbestand auf ca. EUR 22,7 Mio. (+257% im Vergleich zum Vorjahr). Die "CT-MultiPTT 3C" ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss und das gleichzeitige Bedienen von bis zu drei Medien (Funkgeräte, Intercoms oder SmartDevices) sowie den Anschluss eines Headsets. Die erstmals 2010 im engeren Kundenkreis vorgestellte Idee der CT-ComLink(R)-Technologie bietet dem Kunden eine hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit bei der Auswahl und dem Einsatz von unterschiedlichen Funkgeräten und Headsets. In der "CT-MultiPTT 3C" ist die CT-Bluetooth-Technologie integriert, um auch kabellos Medien zu adaptieren. "Wir freuen uns, dass wir u. a. mit der Produkt-Neuentwicklung "CT-MultiPTT 3C" das richtige Produkt zur richtigen Zeit am Start haben.", teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com 15.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 799847 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799847 15.04.2019 ISIN DE0005407407 AXC0084 2019-04-15/10:31