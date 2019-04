"Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, mit einer qualitativ hochwertigen Ausstellung, neuen Ansätzen und einem vielseitigen, fachlich anspruchsvollen Vortragsprogramm mit Fortbildungscharakter zu überzeugen. Und genau das ist uns - so habe ich es aus vielen Rückmeldungen vernommen - gelungen", zieht Beate Fischer, Leiterin der Powtech, Fazit. Rund 40 % der Besucher stammten aus dem Ausland, für die Veranstalter ein Beleg für die Bedeutung der Powtech auf internationaler Ebene als Branchentreff für die Pulver- und Schüttgut-Community. Top-Aussteller stammten neben Deutschland aus Österreich, Italien, der Schweiz und den Niederlanden. Eine Termin-Kollision mit der Messe Bauma in München brachte viele Aussteller dazu, Messeexponate auf beide Messen zu verteilen, was der in den Messehallen gezeigten Qualität jedoch keinen Abbruch tat. Die ausstellenden Unternehmen nutzten insgesamt eine Fläche von rund 26.700 m2. Als etablierte Weltleitmesse bot die Powtech den Branchenvertretern zum 21. Mal in Nürnberg die Möglichkeit zur Vernetzung und des Austauschs von Experte zu Experte. Laut ersten Befragungen während der Messelaufzeit erwarten 87 % der Aussteller auf Grund der auf der Messer getroffenen Kontakte und Anbahnungen ein Nachmessegeschäft.

Trendthemen auf dem Networking Campus

Auf positive Resonanz stieß das Ideenlabor Networking Campus - sowohl bei den Besuchern, als auch den aktiven Teilnehmern. 30 Vorträge und zwei Podiumsdiskussionen luden zum Mitreden bei Trendthemen von morgen ...

