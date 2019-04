In Frankreich markierte die Photovoltaik mit rund elf Prozent an der Stromnachfrage einen neuen Spitzenwert. Am 12. April leistete die Photovoltaik (PV) in Frankreich einen so großen Beitrag zum Strombedarf in Frankreich wie noch nie. Wie der französischen Stromnetzbetreiber Reseau de Transport d'Electricité (RTE) mitteilte, lieferte die PV um 11.45 Uhr eine Leistung von 6,3 GW. Das waren zu diesem ...

