BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die Grünen kommen nach einer aktuellen Umfrage weiter als einziges Zwei-Parteien-Bündnis auf eine regierungsfähige Mehrheit. Während CDU/CSU im RTL/n-tv-Trendbarometer bei 29 Prozent bleiben, verlieren die Grünen allerdings einen Punkt auf 19 Prozent. Die SPD erreicht unverändert 16 Prozent, die FDP 10 Prozent, die Linke 8 Prozent und die AfD 12 Prozent. Eine Koalition aus Union und Grünen käme demnach derzeit auf 48 Prozent, ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linkspartei zusammen auf 43 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz liegt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 28 Prozent jeweils 3 Prozentpunkte vor dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und dem jetzigen Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Auf die Frage, für wen man sich entscheiden würde, wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, würden sich im Vergleich mit Kramp-Karrenbauer jeweils 25 Prozent für Habeck wie für Scholz entscheiden. Im Vergleich mit Andrea Nahles läge Kramp-Karrenbauer mit 32 Prozent um 18 Prozentpunkte vor der SPD-Chefin, die auf 14 Prozent käme.

"In der 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik haben bisher immer die Spitzenkandidaten von Union oder SPD den Kanzler gestellt", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. Doch seit den jüngsten Erfolgen in Wahlen und Umfragen sei auch ein Grüner in dem Amt nicht mehr unvorstellbar. "Hält der Höhenflug der Grünen an, dürften die Grünen gezwungen sein, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen", meinte Güllner. Für die Erhebung befragte das Forsa-Institut vom 8. bis 12. April insgesamt 2.501 repräsentativ ausgesuchte Personen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2019 04:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.