Pirna (ots) - Zwei Dinge braucht ein Unternehmen, damit es zu einem Vorreiter in der Branche werden kann: überzeugende Produkte von hoher Qualität und einen herausragenden Kundenservice, bei dem sich die Kunden bestens aufgehoben fühlen. Denn nur zufriedene Kunden sind treue Kunden, die gern wieder beim jeweiligen Unternehmen einkaufen. Auch als Konsument bzw. potenzieller Kunde fragt man sich vor der finalen Kaufentscheidung zu Recht: Soll ich hier wirklich kaufen und haben bereits andere Kunden vor mir gute Erfahrungen mit diesem Händler bzw. Hersteller gemacht?



Diesen spannenden Zusammenhang haben DEUTSCHLAND TEST und das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue auf wissenschaftlicher Basis untersucht. Im Zuge einer großen bundesweiten Umfrage zum wiederholten Kaufverhalten kamen ca. 1.900 Anbieter, darunter auch die DENQBAR GmbH, aus knapp 200 Branchen auf den Prüfstand. Dabei wurde DENQBAR ein erstklassiges Testergebnis attestiert, denn das Unternehmen wurde mit dem Siegel "Hohe Kundentreue" mit dem Prädikat "Herausragend" ausgezeichnet.



Mit diesem Ergebnis manifestiert sich ein weiteres Mal eindrucksvoll und für alle nachvollziehbar der Erfolg der DENQBAR Firmenphilosophie: Das Unternehmen steht nicht nur für innovative und hochwertige Produkte, es bietet darüber hinaus einen ausgezeichneten Kundenservice und besticht mit einer ausgeprägten Kundentreue.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:



http://www.deutschlandtest.de/kundentreue/ oder http://ots.de/W4o9Gu



Über die DENQBAR GmbH



Durch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.



OTS: Denqbar GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109234.rss2



Pressekontakt: William Güttler Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 (0) 3501 / 7929830 Fax: +49 (0) 3501 / 7929574 william.guettler@denqbar.de