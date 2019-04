Kibaran Resources Limited: Abschluss des Aktienkaufplans DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Kibaran Resources Limited: Abschluss des Aktienkaufplans 15.04.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 10. April 2019 ASX Announcement Abschluss des Aktienkaufplans Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass der am 11. März 2019 geöffnete Aktienkaufplan (Share Purchase Plan SPP) geschlossen worden ist. Am Aktienkaufplan konnten sich teilnahmeberechtigte Aktionäre des Unternehmens beteiligen, die am 26. Februar 2019, 16 Uhr WST, als Anteilseigner registriert waren. Jeder teilnahmeberechtigte Aktionär war berechtigt, Aktien bis zum Wert von insgesamt 15.000 AUD zu einem Ausgabepreis von 0,10 AUD pro Aktie zu erwerben. Das Unternehmen gibt bekannt, das es mit dem Aktienkaufplan erfolgreich 1.000.000 AUD aufgenommen hat, es wurden 10.000.000 Stammaktien gezeichnet. In Folge des zusätzlichen Interesses bestehender Anteilseigner hat Kibaran sich auch bereit erklärt, 690.000 Stammaktien an erfahrende und professionelle Investoren auszugeben und hat weitere 69.000 AUD aufgenommen. Diese Wertpapiere werden in Übereinstimmung mit der Platzierungskapazität des Unternehmens nach australischem Wertpapiergesetz (ASX Listing Rule 7.1.) ausgegeben. Zusammen mit der Aktienplatzierung, die im Februar durchgeführt wurde (siehe Meldung "Erfolgreiche Aktienplatzierung" vom 27. Februar 2019), belaufen sich die aufgenommenen finanziellen Mittel auf insgesamt 2.169.000 AUD. Sie werden zur Sicherung der Darlehensfinanzierung zum weiteren Bau des Epanko Graphit-Projekts in Tansania (siehe Meldung vom 1 April 2019 "KfW IPEX-Bank mit Epanko-Finanzierung beauftragt") und zum Abschluss der Entwicklung für den Bau der ersten EcoGraf-Produktionsanlage verwendet. Die Direktoren danken allen Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung, während Kibaran sein Graphitgeschäft weiter voranbringt. Die neuen Stammaktien werden voraussichtlich bis spätestens 18. April 2019 ausgegeben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investors Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 MEDIA Paul Armstrong Read Corporate T: +61 8 9388 1474 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 15.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 799855 15.04.2019 ISIN AU000000KNL2 AXC0090 2019-04-15/11:00