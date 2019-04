In den Betrieben der deutschen Industrie waren im Februar knapp 5,7 Millionen Menschen tätig. Seit November 2018 verlangsamt sich der Aufwärtstrend.

Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist trotz anhaltender Flaute zuletzt gestiegen. Ende Februar waren knapp 5,7 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Dies seien 110.000 oder zwei Prozent mehr als im Vergleich ...

