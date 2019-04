Zürich (www.fondscheck.de) - Der Impact Investment Manager BlueOrchard Finance AG ("BlueOrchard") gehört zu den ersten Unterzeichnern der Operating Principles for Impact Management ("die Prinzipien"), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...