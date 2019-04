Zürich (ots) - Auch die Bau- und Immobilienbranche kann sich

nicht vor den Megatrends der vergangenen Jahre verschliessen. Die

Digitalisierung eröffnet neue Geschäftsmodelle, führt aber zugleich

zu mehr Wettbewerb und Innovationsdruck. Parallel boomt das Geschäft,

weil günstiges Geld auf den Kapitalmärkten und der Investitionsdruck

die Bautätigkeit hoch halten. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht

Drees & Sommer nun die zweite, erweiterte Auflage der Marktübersicht

"Anbieter im Property Management". Als Informationsquelle und

Entscheidungshilfe für die Wahl des richtigen

Immobiliendienstleisters in der Schweiz dient der Bericht auch der

verbesserten Transparenz auf dem Markt. Das Medium stellt 5

Einzelanbieter ausführlich in Porträts vor - und 16 Marktanbieter in

Kurzprofilen.



Die Resonanz auf die erste Ausgabe war sehr gut.

Verbesserungswünsche aus dem Markt wurden bei der Erstellung der

vorliegenden Publikation gleich berücksichtigt: "Wir führen nun

Unternehmen aus der Romandie in französischer Sprache auf. So können

wir auch die Bedarfe von Interessenten aus der Westschweiz

adressieren", sagt Christoph Heer, Geschäftsführer bei Drees & Sommer

Schweiz und verantwortlich für den Bereich Real Estate Consulting.



Mit der Marktübersicht "Anbieter im Property Management" will der

Herausgeber die Branchenentwicklungen begleiten und Markttransparenz

für Dienstleistungen in der Immobilienbewirtschaftung sicherstellen.

Bislang gab es kein derartiges Kompendium mit aussagekräftigten

Marktdaten der in der Schweiz tätigen

Property-Management-Unternehmen. In den Kurzprofilen finden

Interessierte die wichtigsten Daten und Fakten wie Mitarbeiteranzahl,

angebotene Leistungen und geografische Abdeckung. Die Detailprofile

liefern weiterführende Informationen wie den Umsatz nach Objektart

und Auftraggeber, Zertifizierungen und Verbandszugehörigkeiten,

Mitarbeiter nach Tätigkeitsbereich und Ausbildung, Sprachkompetenz,

eingesetzte Instrumente und Tools sowie angebotene Leistungen und

Eigenfertigungstiefe.



Die aktuelle Ausgabe "Anbieter im Property Management" können Sie

ab sofort in digitaler Version auf www.dreso.ch herunterladen.



Drees & Sommer: Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und

Betreiben.



Drees & Sommer begleitet private und öffentliche Bauherren sowie

Investoren in der Schweiz seit 2008 bei allen Fragen rund um die

Immobilie. Das Unternehmen hat sich in den Bereichen

Bauherrenvertretung, Generalplanung, Construction Management,

Engineering und Facility Management sowie in den Branchen Life

Science und Healthcare etabliert. Zudem ist Drees & Sommer Treiber

bei den Themen Building Information Modeling (BIM) und Cradle to

Cradle® (C2C). Das partnergeführte Unternehmen ist an insgesamt 40

Standorten weltweit vertreten und setzt Massstäbe in den Bereichen

Entwicklungsberatung, Infrastrukturberatung, Projektmanagement,

Consulting, Immobilienberatung und Engineering.





Originaltext: Drees & Sommer SE

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067483

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067483.rss2



Kontakt:

Nadja Lemke

Leiterin Presse und Internationale Kommunikation

Telefon +49 711 1317-177

Mobil + 49 172 7699566

nadja.lemke@dreso.com



Daniela Tatarlieva

International Marketing Managerin

Telefon +49 711 1317-24 85

Mobil + 49 172 7 699537

daniela.tatarlieva @dreso.com