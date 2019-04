Nach 633%-Riesenerfolg erneute Spekulation: Der neue Cannabisriese wächst heran! Kommen jetzt bis zu 23 Cannabismarken!?

A2PA4W

TransCanna Completes Acquisition Of 196,000 Square Foot Vertically Integrated Cannabis Facility

Kaum ist es offiziell – der Abschluss der Akquisition der bislang größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien (und wahrscheinlich der gesamten USA) ist erst gestern gelungen – gibt es jetzt schon die nächsten Spekulationen rund um TransCanna. TransCanna kann sich seit gestern unter die Cannabisgrößen der Branche wie eine CannaRoyalty (11,39$, CDN) einreihen. Nachdem es in den letzten Wochen in Hinblick auf die Abschlüsse einer markanten Finanzierung (16 Mio. Dollar, CDN) und der Akquisition der Cannabisfabrik in der sog. “Green Zone” konstant besonders spannend war, dürfen wir jetzt erneut auf einen Abschluss spekulieren: die Akquisition der Gooodfellas-Gruppe in den USA.“Transcanna Holdings Inc. has signed a non-binding letter of intent to acquire Goodfellas Group LLC, from which the company is already acquiring 23 branding agreements.”Bislang wurde lediglich eine Absichtserklärung (LOI) über die Akquisition der Goodfellas-Gruppe unterschrieben. Zu den Goodfellas-Marken gehört auch ein sog. Cannabis-Starterkit, das sich “Simple” nennt und bereits erfolgreich am Markt getestet wurde, wie TransCanna schon vor einiger Zeit bekannt gab.Nicht nur glauben wir, dass sich die bereits begonnene Neubewertung seit Ankündigung der Akquisition der größten Cannabisverarbeitungsfabrik in Kalifornien weiter fortsetzen wird, wir sind auch davon überzeugt, dass ein Abschluss des Kaufs der Goodfellas-Gruppe erneut einen ganz extremen Kursschub für die TransCanna-Aktie auslösen könnte. Denn alles in allem scheint hier ein neuer “Cannabisriese” zu entstehen, der sich schon relativ kurzfristig unter die Milliardenkonzerne der Branche einreihen könnte. Wir meinen, man sollt die Aktie von TransCanna jetzt im Depot haben und auf erhebliches Wachstum spekulieren. Fakt ist, dass die Aktie von TransCanna seit IPO an der kanadischen Börse im Januar 2019 alle 2,87 Tage ein neues Allzeithoch markiert.Doch kommen wir noch einmal zurück zur gestern abgeschlossenen Akquisition der bislang größten Cannabisverarbeitungsanlage in Kalifornien:Wir glauben, dass wir jetzt und in den nächsten Tagen und Wochen weitere große Sprünge in der Aktie von TransCanna sehen. Was wir glauben, wo der Kurs dann hingehen wird? 10,00$? 20,00$? Höher? – Wir wissen es nicht! Aber machen Sie Ihre eigene “Due Diligence”, vergleichen Sie und kommen Sie zu Ihrem eigenen Ergebnis!Die rund 18.200 Quadratmeter große Fabrikhalle befindet sich in einem sog. “Green Spot”, hier ist die Cannabisproduktion und – Verarbeitung problemlos unter der Einhaltung von Auflagen möglich.TransCanna ist jetzt im Besitz der größten Verarbeitungsfabrik für Cannabis in ganz Kalifornien.(unverwässert; Quelle: Stockwatch). Auch voll verwässert, also mit den sog. Warrants und Optionen sprechen wir immer noch von einem Kurs von 21,87$ (CDN) für eine TransCannaCanna-Aktie. Diese ging am Dienstagabend bei einem Schlusskurs von 6,02$ (CDN) aus dem Handel der kanadischen Börse.Fakt ist ferner, dass dann auch die Investmentbank Canaccord hinzugestoßen ist. Und Fakt ist, dass in der vergangenen Woche eine 16 Mio.-Dollar-Finanzierung () und gestern nun nun auch die Akquisition der bislang größten Cannabisverarbeitungsfabrik abgeschlossen wurde, die von einem Gutachter mit einem Wert von zwischen 50 und 75 Mio. Dollar (US) beziffert wird.Dass einer der besonders erfolgreichen Investmentbanker von Haywood sich persönlich für TransCanna “verbirgt”, David Kearnes – ein Investmentbanker, der schon im Frühstadium seine Kundschaft in “The Organic Dutchman (TGOD)” geschickt hat (die teilweise ein großes Vermögen verdient hat), legte jetzt TransCanna seinen Klienten nahe (Haywood ist beaufragter Investmentbanker für TransCanna). Ja, Haywood wurde von TransCanna beauftragt, aber dass sich eine Investmentbank ihre Klientschaft aussucht, ist ebenso einleuchtend, wie der Umstand, dass eine Investmentbank nicht ohne Grund einen seiner besten und erfolgreichen Investmentbanker einsetzt, um für ein Investment in TransCanna zu werben.Wir erwarten jetzt als Folge nicht nur einfach eine kleine Neubewertung, sondern vielmehr eine komplette Veränderung der Bewertung. Zu groß ist derzeit das Gap zu den Playern der Branche, die auch nur annähernd in der Größenordnung der angekündigten Transaktion angesiedelt sind. Selbst eine KushCo, die eine rund 7.100 Quadratmeter große Cannabisfabrik GEMIETET hat, bringt es unverwässert auf eine Bewertung von staatlichen 528 Mio. USD (rund 700 Mio. CAD). Wir glauben derzeit an eine äußerst große Chance für Cannabisanleger, die jetzt in TransCanna investieren ...“Die Fabrik befindet sich in einer in der Branche genannten “Green Zone”, was soviel heißt, dass in einem solchen Gebiet der Anbau und die Verarbeitung von Cannabis erlaubt ist. In einer Green Zone zahlt man normalerweise durchschnittlich zwischen 300 und 400 US-Dollar pro Quadratfuß. Der CEO von TransCanna ist extrem gut in der Branche vernetzt und hat es tatsächlich geschafft, eine fast fertige Cannabis-Fabrik für nur 15 Mio. USD zu finden, die normalerweise locker 60-80 Mio. USD kosten müsste.” – David Kearnes, HaywoodDer bisherige Besitzer soll letztlich auch weiter involviert bleiben und für TransCanna arbeiten, wahrscheinlich ein Grund, dass man einen so hervorragenden Deal machen konnte.– ca. 83 Mio. Aktien (Fully Diluted) – Letzter Kurs 11,40$ –- Fünf Fabriken mit insgesamt 125.000 sq. ft- Entwicklung eigener Marken und kleinere Akquisitionen– ca. 90 Mio. Aktien (Fully Diluted) – Letzter Kurs 5,51$ (US) –- Vertriebsanlage in Kalifornien = 76,500 sq. ft – GEMIETET– ca. 37 Mio. Aktien (Fully Diluted) – Letzter Kurs 3,32$ –- Bietet Branding-, Vertriebs- und Transportdienstleistungen mit Fokus auf strategische Akquisitionen- Hat mehr als 20 exklusive Marken- und Designverträge mit führenden Unternehmen der Cannabisbranche- gab die geplante Akquisition einer 196.000 sq ft großen Fabrik in Kalifornien bekannt. Insgesamt sind sogar mindestens vier weitere Akquisitionen geplantWenn Sie selbst vergleichen, müssen wir das Potenzial der Aktie von TransCanna, das nun mit der seit gestern fixen Akquisition in Kalifornien gegeben ist, wohl nicht mehr groß kommentieren.Wir sehen echtes “Tenbagger-Potenzial” für Anleger. Mit dem jetzt erfolgten und erfolgreichen Abschluss der Akquisition sollte sich TransCanna schnell in die Liga einer CannaRoyalty (aktuell mit über 800 Mio. Dollar (CDN; unverwässert) bewertet) einreihen können. 