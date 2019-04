Der afrikanische Onlinehändler Jumia startete am Freitag mit 14,50 $ und einem Erlös von 196 Mio. $, am Ende des Tages kostete die Aktie schon 25,46 $. Es ist eine Kopie der europäischen Ideen, wofür man im Moment keinen echten Preis finden kann. Aber dabei sein ist so gut wie alles. Rocket Internet war zeitweise als Aktionär dabei, doch ist zur Stunde nicht klar, ob sie noch wirklich dabei sind. Die Mischung der jeweiligen Topleute ist total international. Rocket Internet ist zumindest Mitspieler. Demnächst gibt es Neues.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info