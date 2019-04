Stuttgart (ots) -



Raumdüfte sollen lästige Gerüche vertreiben, das Wohngefühl und die häusliche Atmosphäre verbessern. Doch solche Duftstoffe können Auslöser einer Kontaktallergie sein. Dies bestätigen Allergologen. "Marktcheck" lässt verschiedene Raumdüfte von einer Expertin auf ihr allergisches Potential prüfen. Ein Zuschauer schildert, welche Auswirkungen die Duftstoffe auf allergische Menschen haben können. Wie können Allergiker mit dem Problem umgehen? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 16. April 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Bio-Ostereier - wie viel Bio steckt tatsächlich drin?



Auch bei Ostereiern wollen viele nicht auf Bioqualität verzichten. Können sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Produktbeschreibung verlassen? "Marktcheck" prüft Ostereier in Super- und Biomärkten und besucht Höfe von Eierlieferanten.



Nachbarschaftsärger - was ist im Garten alles erlaubt?



Lärm, ständiger Grillgeruch, Hinterlassenschaften von Nachbars Haustieren im Garten - "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, was im Garten erlaubt ist und was als unzumutbar für die Nachbarn gilt. Außerdem beantwortet er die Frage, wie viel Nacktheit im eigenen Garten möglich ist.



Wassersprudler - verbessert sich die Wasserqualität?



CO2-Gas aus Wassersprudlern lässt aus Leitungswasser Sprudelwasser werden. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher verzichten auf den Kauf von Mineralwasser und nutzen solche Produkte. "Marktcheck" prüft im Labor die Qualität verschiedener Wassersprudler und die Keimbelastung des Wassers.



Fakeshops - wenn das gebuchte Flugticket ungültig ist



Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben ein Flugticket online bei airdiscount24.com gekauft. Auf Anfrage erfahren sie, dass das Portal angeblich Insolvenz angemeldet hat und ihr Ticket nicht gebucht wurde. Was können die Betroffenen jetzt noch tun?



Weichspüler - weich werden ohne Chemie



Weiche Wäsche ohne Weichspüler - eine Stuttgarter WG testet Internettipps mit Salz, Zitrone und Essig.



