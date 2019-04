Der Anbieter von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik setzt damit seine positive Geschäftsentwicklung fort und erwartet auch für das aktuelle Geschäftsjahr ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich - die ‚magische' Umsatz-Milliarde - dann in Euro - könnte also in 2019 fallen.

Deutschland bleibt Investitionsschwerpunkt

Die Wago-Gruppe ist mit 29 internationalen Gesellschaften und 80 Vertretungen zwar global aufgestellt, der Investitionsschwerpunkt liegt aber weiterhin in Deutschland: Etwa 70 % der Gesamtinvestitionen von 120 Millionen Euro sind allein in die Standorte Minden, Päpinghausen und Sondershausen geflossen. "In diesem Jahr wird die Investitionssumme weiter steigen - bei ähnlicher Verteilung," betont Hohorst, für den das Produktions-Know-how in Deutschland ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist. Aktuell das größte Projekt ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...