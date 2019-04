GBC AG: Wichtige NEWS zur 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 07. & 08. Mai 2019 DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: Wichtige NEWS zur 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 07. & 08. Mai 2019 15.04.2019 / 12:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 7. & 8. Mai 2019 findet die 27. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Eine weitere Gesellschaft auf der 27. MKK: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG - Präsentation am 07. Mai 2019 von 15:10 - 15:50 im Raum GBC II - Sollten Sie ein 1-on-1 mit dem Unternehmen wünschen, teilen Sie uns dies bitte HIER mit. Änderung Präsentationszeit CONSUS Real Estate AG - Präsentation am 07. Mai 2019 von 09:50 - 10:30 im Raum GBC III. - Sollten Sie ein 1-on-1 mit dem Unternehmen wünschen, teilen Sie uns dies bitte HIER mit. Sichern Sie sich HIER die letzten Übernachtungsmöglichkeiten im Kings Hotel First Class zum Sonderpreis von 110,00 EUR/Nacht (booking.com-Preis: 179,00 EUR). Sie können sich für Einzelgespräche noch bis 24. April 2019 und für die Konferenz noch bis 30. April 2019 ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de anmelden. Das sagen unsere Teilnehmer über die MKK: Dr. Marc Feiler Mitglied der Geschäftsführung, Börse München Die MKK ist eine unbedingte Bereicherung für die Small- and MidCap-Kultur in Deutschland. Auch die Börse München profitiert von der inzwischen bestens eingeführten Kapitalmarktkonferenz. Wir freuen uns, mit unserem m:access-Forum Teil der Erfolgsgeschichte zu sein. Als ideale Plattform für Unternehmen und interessierte Analysten trägt die MKK nicht zuletzt zur Stärkung des Finanzplatzes München bei. Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 350,00 EUR (zzgl. MwSt) Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 15.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 799895 15.04.2019 ISIN + AXC0113 2019-04-15/12:03