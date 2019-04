Paris - Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag präsentiert. Es scheine, als ob die Anleger vor den Osterfeiertagen eine Atempause einlegten, sagte Analyst David Madden von CMC Markets. Sein Kollege Jochen Stanzl stellte fest: "Übergeordnet steht an der Börse immer noch die Frage im Raum, ob die Weltwirtschaft droht, in eine Rezession abzurutschen oder nicht."

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,07 Prozent höher bei 3450,37 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 gewann 0,12 Prozent auf 5509,49 Punkte. In London sank der FTSE 100 um 0,02 Prozent auf 7435,75 Zähler.

Aus Branchensicht waren europaweit die Bankenwerte mit einem Plus von 0,8 ...

