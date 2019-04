Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508/ WKN 697250) hat beim Ausbau ihres Immobilienbestands einen weiteren Meilenstein erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem erst kürzlich der Bürokomplex "St. Martin Tower" in Frankfurt am Main erworben wurde, übernimmt publity nun auch die Karstadt-Zentrale in Essen in ihr eigenes Portfolio. Die gesamten Investitionskosten für den Ankauf und den geplanten Ausbau der Immobilie belaufen sich auf rund 150 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...