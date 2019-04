Manche Anleger fragen sich angesichts des Kursabschlags bei der Covestro-Aktie-4,27% - was ist da los? Gut fünf Prozent stürzt der Chemie-Wert am Montag-Vormittag ab und ist damit Schlusslicht im Dax. Der Grund für den Kursrückgang ist jedoch harmlos: Covestro wird heute ex-Dividende gehandelt. Rechnet man den Abschlag in Höhe von 2,40 Euro heraus, würde die Aktie auf Freitagsniveau notieren.Nach ...

