Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass der am 11. März 2019 geöffnete Aktienkaufplan (Share Purchase Plan SPP) geschlossen worden ist. Am Aktienkaufplan konnten sich teilnahmeberechtigte Aktionäre des Unternehmens beteiligen, die am 26. Februar 2019, 16 Uhr WST, als Anteilseigner registriert waren. Jeder teilnahmeberechtigte Aktionär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...