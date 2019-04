Die Nachricht hatte es in sich: ProSiebenSat.1 rede mit dem italienischen Medienkonzern Mediaset über einen Zusammenschluss, meldete die italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore. Das Unternehmen des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi prüfe weiterhin eine grenzüberschreitende Fusion. "Wir befinden uns nicht in Fusionsgesprächen mit Mediaset, und ich erkenne in einem Zusammenschluss keine industrielle Logik", wies Max Conze, CEO bei ProSiebenSat.1, laut Medienberichten am Wochenende derlei ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...