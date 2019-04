Schinznach-Bad/Shanghai (ots) -



- Vision eines autonomen Citymobils von morgen

- Kleine Verkehrsfläche, maximaler Raumkomfort

- Hightech-Rückzugsraum in der Rush Hour



Auf der Auto Shanghai 2019 zeigt Audi ein visionäres

Mobilitätskonzept für Megacities von morgen: das Audi AI:ME genannte

Showcar bietet kompakte Abmessungen, ein geräumiges,

zukunftsweisendes Interieur und die Fähigkeit zum automatisierten

Fahren auf Level 4. Die Insassen können so ihre Zeit an Bord frei

gestalten - der Audi AI:ME hält ein vielfältiges Hightech-Angebot für

Kommunikation, Entertainment oder einfach Entspannung bereit.



Die Linienführung des Audi AI:ME demonstriert, wie sich Emotion

und Raumökonomie bei einem elektrisch angetriebenen Kompaktfahrzeug

zu einer perfekten Synthese verbinden. Der Kunstname AI:ME betont

nicht ohne Grund die Verwandtschaft zum Audi AIcon, der 2017

vorgestellten Studie für automatisierten Langstreckenbetrieb. Die

Affinität von Linienführung und Konzept dieser Beiden wird in

Shanghai augenfällig, denn der AIcon flankiert die Weltpremiere auf

der Bühne des Audi-Standes bei der Auto Shanghai 2019.



Kompakte Architektur, elektrischer Antrieb: das Konzept



Mit einer Aussenlänge von 4,30 Metern und einer Breite von 1,90

Metern nimmt der Audi AI:ME die Verkehrsfläche eines aktuellen

Kompaktfahrzeugs ein. Der Radstand von 2,77 Metern und die Höhe von

1,52 Metern signalisieren dagegen Interieur-Abmessungen, die

mindestens eine Klasse höher anzusiedeln sind. Möglich macht dies die

Architektur des elektrischen Antriebs - sie erlaubt kurze Überhänge

und einen grossvolumigen Innenraum ohne Kardantunnel. Die

Antriebseinheit sitzt auf der Hinterachse; sie mobilisiert 125 kW

(170 PS).



Für die Insassen bedeutet das kompakte Antriebspackage ein Maximum

an objektiv vorhandenem Platz, Raumkomfort und viel Variabilität. Der

Audi AI:ME ist als 2 plus-x-Sitzer konzipiert. Sein Layout setzt auf

eine Vielfalt an Konfigurationen für Sitzposition und

Ablagemöglichkeiten. Bei den meisten Fahrten werden ausschliesslich

die vorderen Einzelsitze genutzt Bei Bedarf finden jedoch bis zu vier

Personen vorn sowie auf der hinteren Bank Platz.



Audi AI: unterwegs zur automatisierten Mobilität



Audi AI:ME und Audi AIcon - zwei Konzeptautomobile, die bereits im

Namen auf jenes Zwei-Buchstaben-Kürzel verweisen, mit dem Audi einen

ganzen Cluster innovativer Technologien im Feld der Mobilität

kennzeichnet. Audi AI ist die Chiffre für eine Vielzahl

elektronischer Systeme, die den Fahrer entlasten und ihm zugleich

neue Möglichkeiten für die Zeit bieten werden, die er im Auto

verbringt. Audi AI nutzt dafür auch Strategien und Technologien aus

dem Bereich künstlicher Intelligenz sowie des maschinellen Lernens.

Und Audi AI verbindet Fahrzeugintelligenz, die erst das

automatisierte Fahren möglich macht, sowie die

Interaktionsintelligenz, mit der das Fahrzeug zum Partner der

Insassen wird. Der Audi AI:ME stellt deshalb schon im Namen die

Verbindung von AI und dem Ich des Nutzers her. Audi AI-Systeme

agieren lernfähig und mitdenkend, proaktiv und individuell. Dank Audi

AI werden die Modelle mit den Vier Ringen in Zukunft intelligent und

buchstäblich mit Einfühlungsvermögen, "empathisch" unterwegs sein.

Sie können kontinuierlich mit dem Umfeld und ihren Passagieren

interagieren und so besser als je zuvor auf deren Bedürfnisse

eingehen.



Automatisiertes Fahren auf Level 4: entspanntes Gleiten in der

Stadt



Was sich im Schienenverkehr oder sogar in der Luftfahrt längst

etabliert hat, steht im Bereich des Automobilverkehrs an der Schwelle

des Durchbruchs - das automatisierte Fahren. Der Audi AI:ME ist für

den Einsatz in der Stadt und das Fahren auf dem so genannten Level 4

konzipiert. Auf einer international standardisierten Skala für die

zunehmende Automatisierung ist dieses die zweithöchste Stufe. Systeme

mit Level 4 benötigen keine Unterstützung des Fahrers mehr, sind

jedoch auf einen bestimmten Funktionsbereich limitiert, etwa die

Autobahn, oder auch ein besonders ausgerüstetes Areal in

Innenstädten. Hier kann der Fahrer die komplette Fahraufgabe an das

System übergeben. Er übernimmt erst wieder, wenn das Auto den fürs

vollautomatisierte Fahren definierten Bereich verlässt. Anders als

der stets voll autonome Audi AIcon - ein Fahrzeug mit

Level-5-Funktion - verfügt der Audi AI:ME aus diesem Grund zusätzlich

über die traditionellen Steuerelemente Lenkrad und Pedalerie.



Das heisst, in einem definierten und mit entsprechender

Infrastruktur ausgestatteten Verkehrsraum fährt das Automobil künftig

- wie auch die übrigen Verkehrsteilnehmer - automatisiert. Sich

selbst regelnde und kontrollierende Verkehrsströme ermöglichen ein

entspanntes Gleiten, bei dem starke Längs- oder Querbeschleunigung

vermieden werden. Für die Insassen der Automobile eine wichtige

Voraussetzung, um sich vom Verkehrsgeschehen auch mental abkoppeln zu

können.



Luxuriöser Rückzugsraum und Hightech-Zentrale: das Interieur



Audi AI verändert den Umgang mit dem Automobil grundlegend und

wertet den Aufenthalt an Bord deutlich auf. Das Auto wird immer mehr

zu einem "dritten Lebensraum" - neben der Wohnung und dem

Arbeitsplatz. Folglich ist es nur konsequent, dass die Audi-Designer

beim Audi AI:ME das Interieur nicht der Formgebung der Karosserie

untergeordnet haben. Im Gegenteil: Sie haben den Innenraum als Kern

des Gesamtfahrzeugs priorisiert. Und hier wiederum steht weniger die

klassische Verbindung von Fahrer und Fahrzeug - Lenkrad, Instrumente,

Pedale - im Vordergrund, sondern der Aufenthalt im automatisiert

fahrenden Automobil. Deshalb fahren diese Bedienelemente hier auch in

einer elegant-raffinierten Choreographie ein, und sind dann von einer

Ablage mit einer Oberfläche aus offenporigem Wallnussholz nahezu

verdeckt.



Überhaupt: Ablagemöglichkeiten nehmen in automatisiert fahrenden

Automobilen künftig eine höhere Bedeutung ein als bisher. Im Audi

AI:ME gibt es dazu sowohl auf der Cockpit-Abdeckung als auch zwischen

den Vordersitzen grosse Flächen, in denen ein weiteres innovatives

Detail verborgen ist: Magneten arretieren als Cupholder bei Bedarf

metallene Becher oder Teller. Denn im automatisierten Audi AI:ME

lässt sich während der Fahrt entspannt speisen.



Unabhängig von der jeweiligen Beschäftigung finden die Passagiere

stets eine erholsame Sitzposition. Die vorderen Sessel - vom

klassischen Lounge Chair inspiriert - bieten eine breite und

komfortabel gepolsterte Sitzfläche, bezogen mit textilem Material in

warmen Grautönen. Die Rücklehnen sind als gewölbte Schalen

ausgeformt, die nur mit einem vertikalen Träger an der Sitzfläche

befestigt sind. Wird die Pedalerie nicht benötigt, kann der Fahrer

seine Füsse auf den Auflagen unter der Schalttafel - wie auf einer

Ottomane -¬ ablegen. Auf der hinteren, bis in die Seitenflächen

herumgezogenen Bank lässt sich die Sitzposition nahezu beliebig

variieren.



Signifikantes Element der Seitenpartie - und gleichsam Zitat vom

Audi AIcon - ist auch im Innenraum der horizontale Winkel im weit

nach unten gezogenen Fenster. Für den Insassen hat dieser einen

klaren ergonomischen Vorteil: Er erweitert den Bewegungsradius für

den auf der Türbrüstung abgelegten Arm und vergrössert auch optisch

den gesamten Innenraum deutlich.



Die Bedienung von Fahrzeug und Kommunikations- sowie

Interaktionssystemen erfolgt über Eyetracking, Spracheingabe und

berührungssensitive Felder in der Türbrüstung. Diese sind ergonomisch

perfekt positioniert und normalerweise unsichtbar in die Oberfläche

integriert. Erst bei Annäherung wird eine Beleuchtung aktiviert und

lenkt den Blick auf die Funktionsflächen.



Unterhalb der Windschutzscheibe befindet sich auf deren kompletter

Breite ein multifunktionaler dreidimensionaler OLED-Monitor, der vor

allem im Dialog mit der Blicksteuerung eingesetzt wird. Begrifflich

codierte Funktionsmenüs etwa für die Navigation oder das Infotainment

lassen sich per Blick aktivieren und geben dann weitere Ebenen frei,

die auf dem 3D-Monitor vom Hintergrund in den scharfen Ansichtsmodus

wechseln.



Für die visuelle Ausgabe des Infotainmentsystems sind VR-Brillen

an Bord. Sie machen die Internetznutzung, Filme ansehen, oder sogar

interaktives Gaming zu einem faszinierenden Erlebnis für die

Passagiere. Welche Möglichkeiten es künftig geben wird, hat Audi auf

der CES 2019 in Las Vegas mit dem System Holoride demonstriert. Hier

wird die per Sensorik detektierte Fahrzeugeigenbewegung interaktiv in

den visuellen Verlauf eines Spiels integriert. Der Passagier fühlt

sich buchstäblich mitten im Geschehen.



Der Innenraum des Audi AI:ME ist für die Insassen nicht einfach

als Transportmittel erlebbar, sondern als luxuriös gestaltetes

Ambiente mit zahlreichen Hightech-Angeboten. Er wird auch

buchstäblich zum Filter gegen den ringsum präsenten Strassenverkehr.

Die hochwertige Audioanlage ist mit einer Geräuschkompensation

gekoppelt, die mittels Gegenschall den Aussenlärmpegel völlig

unterdrücken kann. Damit ist meditative Stille im Audi AI:ME ebenso

möglich wie Musik hören in Konzertsaalqualität.



Schon bei den Materialien dominieren Oberflächen und Strukturen,

die aus dem Wohnbereich vertraut sind. Hochwertige, zum Teil aus

Recycling-Produkten hergestellte Textilien, Holz und das haptisch

besonders angenehme Mineralverbundmaterial Corian für die Touchpads

in den Türbrüstungen eröffnen dem zumeist eher technisch anmutenden

Automobil eine wohnliche wie luxuriöse Atmosphäre. Die Spannung

wiederum zwischen den natürlichen und technoiden Elementen verleiht

dem Interieur sein besonderes Ambiente. Grosse Glasflächen in den

weit hinuntergezogenen Scheiben und im Dachbereich lassen Licht und

Transparenz zu. Eine elektrochromatische Regelung kann jedoch bei

Bedarf die Licht- und Wärmeimmission dämmen sowie den Innenraum mit

den stufenlos tönbaren Scheiben optisch abschirmen. Filigrane

Holzstreben im Dachbereich wirken wie eine Pergola über dem

Innenraum.



Ein Novum im Automobil ist der Einsatz von echten Pflanzen im

Interieur. Vegetation, im oft lebensfeindlichen Biotop Grossstadt

eine Seltenheit, verhilft auch im Automobil zu einem Gefühl von

Naturnähe und verbessert zugleich objektiv die Luftqualität. Die

Geruchsimmissionen von Verkehr und Stadt gelangen dank aufwendiger

Filtertechnik gar nicht erst in den Innenraum des Audi AI:ME.



Dem Wohlbefinden der Passagiere dienen auch Systeme, die den

Stresszustand für Vitalparameter ermitteln. Dank intelligenter

Algorithmen lernt der Audi AI:ME den Fahrer immer besser kennen und

kann seine Optionen gezielt verbessern.



Gesicht in der Menge: das Exterieur



Bereits im Rückspiegel wird der Audi AI:ME zweifelsfrei sofort

erkennbar: Der sechseckige Singleframe, hier in der invertierten, für

einen Elektro-Audi typischen Form und Oberfläche, prägt sein Gesicht.

Noch neu im Audi-Formenfundus ist die Karosseriearchitektur. Doch

beim näheren Hinsehen wird die Verwandtschaft zum Konzeptfahrzeug

Audi AIcon von 2017 augenfällig. Denn trotz der ganz anderen

Proportionen gibt es mit der präzisen Grafik der Konturen und dem

weiten Bogen der Dachlinie klare Gemeinsamkeiten. Vor allem jedoch

ist es der signifikante Winkel in den Seitenscheiben, der die beiden

so unterschiedlichen autonomen Fahrzeuge verbindet.



Das Exterieur unterscheidet sich klar vom Mainstream-Wettbewerb.

Der Audi AI:ME ist ein gezielter Gegenentwurf dazu. Mehr als nur ein

Hauch von Keilform, die markentypisch betonten und weit

herausgezogenen Radhäuser sowie die prägnante Fenstergrafik

modellieren eine höchst emotionale Gesamtform. Dabei ordnet sich die

Verkehrsfläche klar dem Diktum des geringen Platzbedarfs unter: 4,30

Meter Aussenlänge und eine Breite von 1,90 Meter entsprechen dem

Kompaktsegment. Die Höhe von 1,52 Meter wiederum bietet vor allem

fürs Interieur grosse Vorteile und sorgt für ein grosszügiges

Raumgefühl, einen komfortablen Einstieg sowie eine exzellente

Kopffreiheit. Dem Einstieg dienlich sind auch die grossen,

gegenläufig öffnenden, vorn und hinten angeschlagenen Seitentüren.

Dennoch gibt sich der Audi AI:ME nicht etwa als kubischer Van,

sondern strahlt schon im Stand Dynamik aus. Grosse Räder im Format 23

Zoll unterstreichen diesen Auftritt.



Sehen und gesehen werden: das Licht



Scheinwerfer haben bei autonom fahrenden Automobilen der Zukunft

bestenfalls eine Teilzeitbeschäftigung, denn der zumeist mit anderen

Dingen beschäftigte Fahrer benötigt nur selten eine hell

ausgeleuchtete Fahrbahn. Wichtiger hingegen ist eine andere Funktion

des Lichts, nämlich die Kommunikation mit weiteren

Verkehrsteilnehmern. Schon der Audi AIcon hat gezeigt, wie sinnfällig

Digital Matrix-Leuchtflächen mittels beweglich inszenierter Grafiken

Signale zum Fahrzustand und natürlich auch zur Selbstmarkierung geben

können.



Der Audi AI:ME setzt diesen Ansatz konsequent fort, denn in der

Stadt rücken die Verkehrsteilnehmer noch näher auf, so dass die

klassischen Positionen von Front- und Rückleuchten oft nicht mehr

sichtbar sind. Deshalb haben die Audi-Lichtdesigner auch oberhalb der

Radhäuser und damit ungewöhnlich hoch LED-Elemente in die Karosserie

integriert, die aus jedem Winkel sichtbar sind. Für Fussgänger oder

Zweiradfahrer wird diese 360-Grad-Kommunikation zum bedeutenden

Sicherheitsplus.



Die LED-Einheiten an der Front und Micro-Matrix-Projektoren

können, wie schon beim AIcon, mit einfach erkennbaren Symbolen

signalisieren, wenn der AI:ME etwa einem Fussgänger das Überqueren

der Strasse ermöglicht. Dabei lässt sich die Strasse oder eine Wand

als Projektionsfläche für die Grafiken nutzen. Zum Einsatz kommt

diese Funktion auch, um den Türbereich beim Ein- und Aussteigen

sicher auszuleuchten und damit auch für andere Verkehrsteilnehmer zu

markieren. Zusätzlich können die Matrix-Projektoren automatisiert

anderen, schwächer beleuchteten Verkehrsteilnehmern mit der

Ausleuchtung von deren Umfeld zusätzliche Sicherheit mitgeben.



Eine weitere Innovation: Der Audi AI:ME kann Signale anderer

Fahrzeuge interpretieren und mit der eigenen Lichttechnik verstärken,

wenn sich dadurch ein Bonus für das Umfeld ergibt. Beispiel: Ein

vorausfahrendes Auto weist mit einem schwach leuchtenden Warnblinker

auf Gefahr hin. Dieses Zeichen kann der AI:ME detektieren und mit

Projektionen sowie der LED-Einheiten auf der Karosserie für alle gut

sichtbar verstärken.



Für alle Situationen, in denen der Mensch selbst lenkt, verfügt

auch der Audi AI:ME als Level-4-Fahrzeug über leuchtstarke

Matrix-LED-Fahrscheinwerfer und perfekt erkennbare Brems- und

Schlussleuchten. Denn sehen ist beim aktiven Fahren auch in Zukunft

nachts nicht minder wichtig wie am Tag.



Stundenlang mobil: die Antriebsarchitektur



Audi hat das Lastenheft des AI:ME gezielt auf das Einsatzspektrum

eines Stadtfahrzeugs zugeschnitten. Das heisst: Extreme

Beschleunigungswerte und Autobahn-Höchstgeschwindigkeit sind hier

ebenso obsolet wie hohes Kurventempo und langstreckentaugliche

Reichweiten. Ein Automobil wie der AI:ME wird sich vorwiegend im

Geschwindigkeitsbereich zwischen 20 und 70 km/h aufhalten, und dabei

zwar oftmals stundenlang mobil bleiben müssen, ohne zu laden. Jedoch

sind hohe Kilometer-Reichweiten weniger relevant als eine gut

nutzbare Einsatzzeit.



Folglich haben die Ingenieure auf eine vergleichsweise einfache,

dafür jedoch leichte Basis-Konfiguration zurückgegriffen. Eine

Batterieeinheit mit einer Speicherkapazität von 65 Kilowattstunden

reicht für diese Anforderungen. Im Bereich der AI:ME-Hinterachse

arbeitet ein permanent erregter Synchronmotor, der bei Bedarf 125 kW

(170 PS) mobilisiert. Zum gleichmässigen Mitschwimmen im Stadtverkehr

reicht in der Regel ein Bruchteil davon. Mittels Bremsrekuperation

und auch dank des vergleichsweise geringen Gewichts glänzt der Audi

AI:ME selbst im Stadtverkehr mit überaus moderatem Energieverbrauch.



Achsen und weitere Komponenten des Fahrwerks finden sich im

Portfolio kompakter Schwester-Modelle des Audi-Portfolios. Für guten

Fahrkomfort in der Stadt sorgt die bewährte Kombination adaptiver

Dämpfer und geringer ungefederter Massen. Die Karosserie besteht aus

einem leichtgewichtigen Multimaterial-Verbund von Hightech-Stahl,

Aluminium sowie Kunststoffkomponenten, vor allem in den Anbauteilen.



Audi auf Wunsch: innovative Angebotskonzepte



Nach dem Audi AIcon - er gab sein Debüt auf der IAA 2017 - und dem

radikalen Sportwagen Audi PB 18 im Sommer 2018 ist der Audi AI:ME

bereits das dritte Visionsfahrzeug der Marke, das ein Angebot für den

Einsatz in klar definierten Einsatzbereichen ("use cases")

präsentiert. Der Audi AIcon bietet die Qualitäten eines Business Jets

für die Langstrecke auf der Strasse; der PB 18 dient für den

gelegentlichen Ausflug auf die Rennstrecke. Und der Audi AI:ME ist

der perfekte Begleiter für den Einsatz in urbanen Ballungsräumen. Ein

viertes Visionsfahrzeug wird das Konzept-Quartett auf der IAA im

September 2019 komplettieren.



Ganz oben im Lastenheft dieser Technik-Träger steht nicht der

Wunsch, einen Allrounder für ein vielfältiges und langjähriges

Nutzungsspektrum einer heterogenen Kundschaft zu entwerfen. Hier

handelt es sich um hoch spezialisierte Premium-Automobile, die sich

bedarfsorientiert und umfassend individualisierbar im Rahmen eines On

Demand-Angebots ordern lassen. Hinter diesem Ansatz steht wiederum

ein Anforderungsprofil vieler Kunden besonders in urbanen Räumen, das

einen Wandel durchmacht: Automobile sollen möglichst massgeschneidert

auf Wunsch verfügbar und nutzbar sein, sie müssen jedoch nicht

dauerhaft in den persönlichen Besitz übergehen. Hingegen bleibt der

Anspruch von Premium-Kunden, ihre Automobile so individuell wie

möglich - und selbstverständlich so hochwertig wie vertraut und

erwartet - beim Anbieter Audi ordern zu können.



Fahrzeugbucher erhalten dann nicht nur ihr Wunschfahrzeug, sondern

können dies auch weitestgehend auf ihre persönlichen Vorlieben

konfigurieren lassen. Farbe, Ausstattung des Innenraums und

technische Optionen lassen sich online per App oder über die im

"myAudi"-System hinterlegten Fahrerdaten vorkonfektionieren. Selbst

die individuell präferierte Innenraumtemperatur, die ergonomisch

perfekte Sitzeinstellung und die persönliche Musikbibliothek sind

dann schon beim Einsteigen aktiviert.



Zugänglich und einfach bedienbar wird dieses Angebot über eine

App, die Fahrzeugbestellung, persönliche Präferenzen des Nutzers

sowie zahlreiche während der Fahrt nutzbare Optionen verbindet. Der

Nutzer ordert seinen Audi AI:ME damit und kann, je nach Bedarf, den

Wagen als Zwei- oder Mehrsitzer vorbestellen, selbst mit Kindersitz.

Zum gewünschten Zeitpunkt findet er seinen AI:ME dann am vereinbarten

Ort und lässt ihn nach der Fahrt einfach stehen. In entsprechend

ausgerüsteten Zonen kann der Wagen dann sogar fahrerlos und zwischen

Depot und Kundenadresse unterwegs sein.



Die App - zu bedienen über ein Smartphone und auch im Auto selbst

- ist zudem ein Assistent und Vermittler bei vielen anderen Diensten.

Etwa bei der spontanen Kommunikation mit Freunden via Internet und

Social Media. Selfies lassen sich an Bord schiessen und mit sozialen

Netzwerken teilen. Das komplette Internet steht zur Verfügung für

Unterhaltung, Recherche und Service. Mahlzeiten lassen sich von

unterwegs ordern und gleich bei einem kurzen, automatisierten

Zwischenstopp an einem Restaurant ans Auto liefern und auf dem

Heimweg an Bord verzehren.



Dank der Verbindung vom heimischen Netzwerk zum Audi AI:ME kann

der Nutzer über die VR-Brille sogar einen Film im Auto dort

weiterschauen, wo er zuhause abbrechen musste. Auf dem Rückweg von

der Arbeit darf er die Augen schliessen und die Stille an Bord

geniessen, sich erholen.



Der Audi AI:ME wird zum Fixpunkt im persönlichen digitalen Biotop

seines Nutzers. Der lästige, tägliche Weg von A nach B gestaltet sich

als Freiraum und Erlebnisfahrt. Am Ziel angekommen, steigen die

Nutzer entspannt und gut gelaunt aus, müssen sich auch nicht mehr um

einen Parkplatz oder eine Ladestation kümmern. Der Audi AI:ME wird

seinen Weg zurück ins Depot von selbst finden.



"Audi on demand", verfügbar in Metropolen auf mehreren Kontinenten

ist schon heute das beste Beispiel für Audis künftigen Ausbau des

Angebots zum globalen Mobilitätsdienstleister. Mit einer simultanen

Erweiterung und Spezialisierung der Fahrzeugflotte wird dieses

Programm in Zukunft noch attraktiver für hoch anspruchsvolle Kunden.

Das Premium-Fahrzeugangebot selbst und die digitale Integration von

Automobil und Lebenswelt werden der Marke Audi auch in diesem Segment

Vorsprung verschaffen - Vorsprung durch Technik.



