Wien (www.anleihencheck.de) - Der Covered Bond (CB)-Primärmarkt enttäuschte nun bereits die dritte Woche in Folge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem vorletzte Woche insbesondere Emittenten von außerhalb der Eurozone den CB-Primärmarkt gestützt hätten, seien in der letzten Woche lediglich deutsche Emittenten im EUR-CB-Markt aktiv gewesen. DZ Hyp und die Münchner Hypothekenbank hätten aber beide bewiesen, dass der EUR CB-Primärmarkt weiterhin sehr aufnahmebereit sei. Mit der Aareal Bank sei ein dritter deutscher Emittent diese Woche im CB-Bereich aktiv gewesen, aber in GBP. ...

