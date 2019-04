Moderne Lüftungslösungen sind mittlerweile ein elementarer Bestandteil beim Thema Bauen. Gebäudehüllen werden immer dichter und sorgen damit für einen geringen Energieverlust, doch bei unsachgemäßer Klimatisierung bzw. einem falschen Lüftungsverhalten entstehen hier auch Gefahren: hohe Luftfeuchte, Kondensat und Schimmelbildung. Darum ist es sowohl bei Neubauten als auch bei Altbauten mit Sanierungen wichtig, für eine gleichbleibend hohe Raumluftqualität zu sorgen.

Doch eine optimale Lüftung ist nicht nur wichtig, um das Gebäude in gutem Zustand zu erhalten, auch die Menschen darin profitieren in hohem Maße. Tatsächlich halten sich Personen ungefähr 90?% des Tages innerhalb von Gebäuden auf - ein hoher Prozentsatz, der bereits klar macht, wie wichtig ein optimaler Luftaustausch ist. Hält man sich zusätzlich vor Augen, dass ein Erwachsener ca. 20 Atemzüge pro Minuten macht, lässt sich nachvollziehen, wie schnell die Luft in einem geschlossenen Raum verbraucht ist.

Frische Luft ist wichtig für Wohlbefinden und Erfolg

Ein gutes Beispiel sind Schulen, denn hier kommen viele Menschen auf relativ kleinem Raum zusammen und müssen über längere Zeit effizient arbeiten und lernen. Der Trend zu mehr Ganztags- oder Gemeinschaftsschulen erhöht die Ansprüche an eine Lüftung zusätzlich. Steigt die CO2-Sättigung in einem Raum zu sehr an, hat dies ganz konkrete Folgen für Schüler und Lehrer: Die Leistungsfähigkeit sinkt, Kopfschmerzen und Müdigkeit sind nur die ersten Symptome. Mit Lüftungsanlagen lassen sich alle Räume problemlos in sauerstoffreiche Lernoasen verwandeln, in denen Luftschadstoffe und hohe Kohlendioxid-Konzentrationen sicher abgeführt werden.

Auch die Luftfeuchtigkeit wird automatisch auf ein unschädliches Maß begrenzt - das sorgt für ein angenehmes Raumklima. Weitere Vorteile von Lüftungsanlagen: Fenster müssen in der Heizperiode nicht mehr geöffnet werden, Kälte, Außenlärm und Luftschadstoffe bleiben draußen. Filter reinigen die einströmende Luft von Staub und Pollen, das kommt besonders Allergikern zugute. Sind die Räumlichkeiten beispielsweise in den Ferien ungenutzt, sorgen Lüftungsanlagen lediglich für die notwendige Mindestlüftung und somit für den Bestandsschutz des Gebäudes.

Zentral oder dezentral

Am Markt gibt es mittlerweile eine große Bandbreite an Geräten, die für jede Einbausituation die richtige Lösung bieten. So gibt es neben standardisierten Produkten, die schnell ab Lager verfügbar sind, auch höchstflexible Geräte, die individuell an die Kundenwünsche angepasst werden. Doch die erste Frage, die sich bei der Planung einer Lüftungsanlage stellt, ist, ob zentrale oder dezentrale Geräte zum Einsatz kommen werden.

Beide Möglichkeiten bieten eine Vielzahl von Vorteilen, je nach Gebäudevoraussetzungen empfiehlt sich jedoch die eine oder andere Lösung eher. In Neubauprojekten ist es beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...