Zug (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100067560 -



Am Freitag, 26. April ist es wieder soweit. Die grösste

Baby-Kinder-Familienmesse der Schweiz öffnet die Tore der

Eulachhallen für drei spannende Messetage. Interessante Fachvorträge,

ein Eventprogramm das alle Kinderherzen erfreut und viele

Informationen von Ausstellern.



Zum ersten Mal an der FamExpo



Mit "Ächt Schwiizerisch" kreierten die Organisatoren einen neuen

Themenbereich. Aussteller wie zum Beispiel der Schweizerische

Obstverband, Thurgau Tourismus und Emmi präsentieren dort ihre

Schweizer Produkte. Coole Events wie Armbrustschiessen, Alphornblasen

oder Kuhmelken runden dieses Themengebiet ab. Für die nächsten Jahre

sind weitere Themenbereiche geplant.



Weltneuheit an der FamExpo



Zum ersten Mal wird von Joie der i-Size Reboard Kindersitz

präsentiert. Diese Babyschale wurde vom TCS mit 4 Sternen

ausgezeichnet und bringt sehr viele neue Vorteile. Sie setzt neue

Massstäbe der Sicherheit im Transport von Babys im Auto. Am Stand im

Baby-Village wird alles genau erklärt und die Besucherinnen und

Besucher können die Babyschale selber in die Hände nehmen und deren

vielfältige Einsatzmöglichkeiten ausprobieren.



Coop JaMaDu Kids Experts bewerten Produkte an der FamExpo



Im Rahmen der FamExpo führt JaMaDu eine Kids Expert Jury durch.

Die Kinderjury bewertet und testet verschiedene Produkte und

entscheidet welche dieser Produkte auf den Markt kommen. Die Kinder

freuen sich über Publikum. Geschichten vom JaMaDu, die Hüpfburg und

der grosse Degustationsstand warten ebenfalls auf die Kinder und die

Eltern.



Vielfältige Aussteller



Mit den vielen neuen Ausstellern kommt eine Menge Abwechslung in

die Messelandschaft. Themen von der Schwangerschaft bis zum

Schuleintritt sind über beide Hallen vertreten.



Im bewährten Baby-Village finden werdende Eltern und Familien mit

kleinen Kindern alles für ihren Sonnenschein. Ganz neu auf dem Markt

ist die Rockit Schlafhilfe. Mit seinen Vibrationen beruhigt er das

Baby im Kinderwagen. Hersteller und Händler freuen sich, die

Besuchenden zu beraten.



Der Gesundheitsbereich präsentiert alles was vor, während und nach

der Schwangerschaft hilfreich und nützlich sein kann. Ebenso finden

Eltern mit Kindern Produkte die vorbeugen, lindern und heilsam sein

können. Das Fachpersonal steht für Fragen gerne zur Verfügung.



Fachvorträge an der FamExpo



Was tun bei einem Unfall mit Kleinkindern? Wie können wir die

Qualität unseres Wassers verbessern? Wie hilft Osteopathie? Wie

wichtig ist das Impfen von Kindern? Und noch vieles mehr, ist im

FamExpo-Forum zu erfahren.



Grosses Eventprogramm, alles im Eintrittspreis enthalten



Zusätzlich zu all diesen Informationen und Produkten bietet die

FamExpo ein abwechslungsreiches Eventangebot. Angefangen beim Zügli

vor den Hallen, oder dem Feuerwehrspiel Tatütata. Hinter den Hallen

befindet sich das Ponyreiten im gedeckten Rundzelt und Tiere die auf

Streicheleinheiten warten. In den Messehallen können sich Gross und

Klein beim BIG PIANO oder dem Lotto vergnügen. Kinder werden

geschminkt, es kann gebastelt und gespielt werden. Das Karussell und

das Kasperlitheater sind ebenfalls wieder vor Ort. Nicht fehlen

dürfen Clown Mugg und der Winterthurer Buchautor und

Kinderliedersänger Bruno Hächler. Alle Informationen dazu im

FamExpo-Messekatalog oder auf der Website www.famexpo.ch.



Originaltext: FamExpo

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067560

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067560.rss2



Kontakt:

Medienverantwortliche:

Cornelia Stutz, Telefon direkt: 041 748 01 20

Telefon mobile: 079 823 72 14

oder per Email: cornelia.stutz@present-service.ch