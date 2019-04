Die türkische Lira ist am Montag die schwächste Währung, da die Arbeitslosenquote in der Türkei auf 14,7% gestiegen ist - der höchste Stand seit mehr als 10 Jahren! Die Lira ist allein im April gegenüber dem US-Dollar um fast 4% gefallen. Die meisten anderen Währungen der Schwellenländer haben in diesem Zeitraum wiederum an Wert gewonnen. USDTRY notiert bei 5,80 und liegt seit Ende März in der Nähe eines lokalen Hochs (5,8425). Es gibt auch eine starke Widerstandszone zwischen 5,90 und der psychologisch ...

