Auch in diesem Jahr dürfte es eine turbulente und zugleich spannende Hauptversammlung werden. Die Aktionäre treffen sich dieses Jahr am 23. Mai in der Festhalle (Messe Frankfurt) und stimmen über die Tagesordnungspunkte ab. Jedoch planen aktivistische Aktionäre bereits jetzt Ergänzungsanträge.

Es geht wohl wieder um die Abberufung von Herrn Achleitner!

Dieser ist nun seit mehreren Jahren Chef des Aufsichtsrats und hat schon ein paar Vorstände kommen und gehen sehen. Dies wird ihm von ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...