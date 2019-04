Die Aktie von Geely Automobile musste nach der Jahreswende zunächst deutliche Verluste hinnehmen und gab bis zum 8. Januar um über 23 Prozent nach. Fortan übernahmen die Bullen aber wieder die Kontrolle und starteten eine imposante Aufwärtsbewegung. Seit dem Tief gelangen Aufschläge von etwa 70 Prozent, auch wenn es am Freitag wieder etwas nach unten ging. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie mit knapp 27 Prozent im Plus, was im historischen Vergleich immer noch eine Underperformance bedeutet. ... (Alexander Hirschler)

